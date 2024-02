Podle místostarostky se podpisy sbíraly za úplatu. Petici podepsalo 130 lidí, Ostrováci se první ženy na radnici podle organizátora bojí.

Kateřina Domalípová na srpnovém mítinku Andreje Babiše v Ostrově. | Video: Deník/Jana Kopecká

Složení vedení města Ostrov zůstává stejné a nemění na tom nic ani fakt, že desítky místních podepsaly petici za odvolání místostarostky Kateřiny Domalípové z důvodu jejího údajného nepřijatelného chování a vyhrožování občanům. Pro Deník to uvedl starosta David Hanakovič.

Peticí za odvolání první ženy na ostrovské radnici se okrajově zabývalo zastupitelstvo na svém posledním jednání a v úterý 27. února ji řešila přímo i rada města. Než se ale petice dostala na program zastupitelstva trvalo to více než půl hodiny než zastupitelé svolili k vystoupení jejího organizátora, podnikatele Jiřího Vokůrky. „Všichni už víme pane Bureši, že se tady teď budeme bavit s panem Vokůrkou o bufetu a o paní Domalípové. To jste mohli říci na rovinu, že se bude řešit Domalípová a mohli jsme ti tohle ušetřit,“ reagovala místostarostka směrem k zastupiteli Janu Burešovi, který vystoupení Vokůrky prosazoval. „Jsem nerad, že jsem tady způsobil takovouhle půlhodinovou kolizi mezi vámi. Jsem tady proto, abych zařadil bod na jednání, a to petici za odvolání paní Domalípové,“ vystoupil na jednání podnikatel.

Zastupitelé se jí ale nemohli zatím zabývat, protože musí být nejdříve projednána v příslušném odboru, který ji následně předá radě města. Až ta ji postoupí zastupitelům.

Vokůrka se rozhodl iniciovat petici, kterou nakonec podepsalo 130 lidí, protože je přesvědčen, že se místostarostka nechová adekvátně ke své funkci a vyhrožuje lidem. Jeho přesvědčení vygradovalo v momentu, kdy jeho žena Linda Lenková dostala výpověď jako provozovatelka bistra na radnici, za což podle něho nese vinu i Domalípová. Ta měla dokonce na adresu Lenkové v době, kdy byla těhotná, uvést: „Já tu tlustou svini odtud dostanu.“ To místostarostka rezolutně popírá.

„Chtěla bych se zeptat, jak se petice podepisovala, protože vím, že za podpis byl slibován například vstup do fitnescentra,“ prohlásila Domalípová. „Byl bych rád, kdyby pro to, co tady paní Domalípová řekla o tom sbírání podpisů, měla nějaké důkazy,“ ozval se opoziční zastupitel Jiří Netrh. „Pane Netrhu, já myslím, že za ty měsíce, co jste seděl ve vedení města, jste pochopil, že já nikdy neříkám to, co není pravda. Mám k tomu videozáznam,“ kontrovala místostarostka, která dokonce veřejně uvedla jména lidí s tím souvisejících, kteří by měli být trestně stíháni.

Starosta následně připustil, že ventilace takových informací se mu nelíbí. „Nebudu komentovat, jak to bylo se sbíráním podpisů. Co se týče aktuální politické situace, tak ta se za poslední týdny zklidnila, na paní Domalípovou už přestaly chodit stížnosti, a co se týče možných změn ve vedení, tak ty nyní nejsou na pořadu dne. Asi jsem se už obrnil, a tak to nevidím tak negativně. Je ale pravda, že bych chtěl více spolupracovat s opozicí,“ uvedl pro Deník Hanakovič.

Podnikatel Vokůrka odmítá, že by podpisy sbíral za úplatu. „To jenom tak z legrace komentovala jedna slečna,“ konstatoval ostrovský podnikatel, který je rozhodnutý znovu se svou kritikou vůči místostarostce vystoupit na dalším zastupitelstvu. „Petici podepsalo 130 lidí, není to moc, ale stačí to na to, aby se tím zastupitelstvo ze zákona zabývalo. Možná těch lidí bylo tak málo, protože se místní obyvatelé místostarostky zkrátka bojí,“ uzavřel Vokůrka.

Redakce už při vzniku petice požádala Domalípovou o její reakci. „Ačkoli vás to asi nezajímá, nechápu, proč se zabýváte takovými drby, což z každého média dělá bulvár, ale možná je to záměr redakce. Jsem sama matka a zdravotník, takže tlustou ženu od těhotné poznám a nic takového řečeno nebylo a zatím si stojím, nikdo to neslyšel, nikdo to neřekl, tak opravdu nechápu, kde jste tuto informaci vzala? Emoční atmosféru v Ostrově vytváří vámi zmiňovaná paní, která se veřejně na adresu vedení města vyjádřila, že je to sebranka, která půjde od kormidla a její partner, který situaci na radnici popisuje jako Palermo. Jenže žádné Palermo se tu nekoná a my trpělivě koukáme na to, jak o nás lžou a překrucují fakta. Co se tu koná je přemrštěná reakce na výpověď z bistra na radnici kvůli nespokojenosti velké části úředníků a části návštěvníků zámku, či úřadu, kde součástí je tedy zmíněná neopodstatněná petice za mé odvolání. Ono tu možná tolik nejde o nějakou urážku, nebo bistro, ale o to, abychom šli od kormidla, jak uvedla sama podnikatelka. Možná by to i dávalo větší smysl, proč celé kampani proti mé osobě věnují tolik energie a proč se vy ptáte pana starosty, mne a možná i jiných na drby o tom, co, kdo i kdy komu řekl a ne na něco podstatnějšího.“