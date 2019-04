Karlovarský kraj – Obrovská šance se otevírá Karlovarskému kraji. V budoucnu by zde měla vzniknout mezinárodní škola, pobočka Fakulty dopravy Českého vysokého učení technického (ČVUT), zaměřená na výuku civilního letectví.

Ilustrační foto | Foto: Archív VLP

A to v angličtině. Vyplývá to ze smlouvy, kterou včera slavnostně podepsala hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO) a děkan fakulty Pavel Hrubeš. Karlovarský kraj by se tak s touto první veřejnou vysokou školou v regionu dostal mezi naprostou školskou elitu, protože v nové pobočce by se měli vzdělávat studenti, a to i zahraniční, v bakalářských programech. To je například letecká doprava, profesionální pilot či technologie údržby letadel. V budoucnu by škola mohla rozšířit nabídku i o další programy včetně magisterských.