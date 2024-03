Krůček po krůčku a co nejméně peněz. To je vize Karlových Varů v postupné přeměně zchátralého areálu, který má velký potenciál.

Domy ve Staré vodárně šly k zemi. Město pokračuje v revitalizaci areálu | Video: Kopecká Jana

Vedení města Karlovy Vary pokračuje v postupné revitalizaci areálu zchátralé Staré vodárny. V úterý 26. března tak přišla na řadu demolice objektů, které jsou v havarijním stavu a jak uvedl náměstek primátorky Miroslav Vaněk přímo na místě, statici doporučili jejich co nejvčasnější odstranění.

Zatím není stále rozhodnuto, co dva objekty, které se nacházely poblíž hlavní silnice a nedaleko nájezdu na Tuhnický most, nahradí. „Jednou z variant je i skatepark, který máme v tomto areálu v plánu. Zatím se k němu zpracovávají podklady a o jeho umístění není definitivně rozhodnuto,“ nastínil náměstek Vaněk možné varianty. Povrch by měl být pro tuto zónu pumptrackový a nebude sloužit jen skateboardistům, ale i jiným zájmovým skupinám.

Náměstek Vaněk už před časem redakci Deníku naznačil plány v areálu Staré vodárny. „Chceme jít postupnými krůčky a podle toho, jak budou finance. Dotace na brounfieldy sice nějaké jsou, ale podmiňují, že objekty budou přeměny na travnatou plochu, což není náš případ. My chceme, aby toto území, které už nyní navštěvují tisíce Karlovaráků, mělo širší využití. Bytové domy zde stavět určitě ale nebudeme,“ pokračoval Vaněk.

Žádná pohroma, zřítil se jeden vazník

Některé stávající objekty v této lokalitě tak čeká demolice, s některými město naopak počítá. A to nejen s podlouhlou budovou, která stojí po levé straně při nájezdu na Tuhnický most, ale třeba i s dnes už nefunkčními filtry. „Co se týče budovy před Tuhnickým mostem, tak zde plánujeme hudební klub. Na jeho provozovatele vypíšeme výběrové řízení, i když už nyní se nám hlásí adepti, kteří mají podobné zkušenosti z fungováním klubů i třeba ze zahraničí. A ti se domnívají, že tento objekt má velký potenciál právě pro svou syrovost, rozhodně z něho tedy nechceme udělat noblesní záležitost. Hudební klub v těchto místech je ideální a navíc by se nám mohlo podařit sem stáhnout mládež, která se nám dnes koncentruje v obchodní správní části města, což přináší řadu stížností,“ vysvětlil náměstek primátorky.

Velký potenciál mají i nevyužité filtry, které chce město zpřístupnit na jednorázové denní akci, čímž by mohlo získat podněty od veřejnosti na jejich budoucí využití. „Počítáme s jejich otevřením na květen, protože jen málo Karlovaráků o nich ví. O jeden z nich už projevili zájem partneři z Německa, kteří by uvažovali o zřízení galerie. Jejich prostranství bychom chtěli přeměnit na oddychové pobytové zóny, které budou moci využít celé rodinné generace,“ dodal náměstek Vaněk.