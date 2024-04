„Zahájili jsme zde velkoplošné výspravy vozovky. Jde o opravu čtyřcentimetrové oboustranné vrstvy. Někde bude muset dojít k hlubším opravám, půjde jen o lokální části, ale v tomto úseku nepředpokládáme, že by jich mělo být hodně,“ říká vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary Jiří Baloun.

V loňském roce prošel karlovarský průtah generální opravou. Jak Baloun vysvětluje, současné práce si vyžádala letošní zima. „Jde o opravu povrchu, tedy odstranění výtluků, které se objevily po zimě. Práce zde máme naplánované do poloviny dubna,“ upřesňuje vedoucí provozního úseku s tím, že výtluky budou silničáři opravovat do konce dubna napříč celým Karlovarským krajem.

Kvůli opravě průtahu dochází opět k velkým dopravním zácpám. Baloun už vloni nabádal všechny řidiče, aby dodržovali správné zipování. „Kdyby zip dodržovali, hodně by se tím zrychlila plynulost dopravy. Co tím mám konkrétně na mysli? Pokud jako řidič vidím, že se budou dva pruhy sbíhat do jednoho, nezůstávám automaticky v tom, do něhož se bude doprava sbíhat. Auta mají využívat oba dva, tedy i ten předjíždějící, až do místa zúžení, a pak použít zipování. Takto si řidiči často myslí, že je ti v tom rychlejším pruhu předjíždějí, schválně je nepouštějí a tvoří se nám tak zbytečně několikakilometrové kolony,“ vysvětluje Baloun.

Průtah se dočkal vloni kompletní rekonstrukce, která byla rozdělena do čtyř etap. První začala na konci prázdnin, což zkomplikovalo život nejednomu Karlovarákovi, protože v té době byla omezená doprava i přes Tuhnice kvůli přestavbě křižovatky za přejezdem.

Práce na karlovarském průtahu.Zdroj: Deník/Jana Kopecká

Jak vloni Baloun motoristy ubezpečil, průtah by po generální opravě, která přišla na řadu po dlouhých dvanácti letech, tedy těsně na hraně životnosti, měl vydržet deset let. Rekonstrukce stála 34 milionů a během ní muselo dojít lokálně i k opravě i konstrukce vozovky. Silničáři během prací odhalili na této komunikaci nebezpečné výtluky až síťové trhliny.