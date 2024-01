ANO: Měla to být chlouba kraje, ale je to velká ostuda

V Karlovarském kraji se nepovedl začátek nového systému veřejné autobusové dopravy, opozice navrhuje dočasně jízdné zdarma. Kraj vyzývá, aby po dobu odstranění problémů, tedy během ledna, zavedlo dočasně jízdné zdarma. "Měla to být chlouba Karlovarského kraje, ale je z toho velká ostuda. Někteří lidé se nebojí použít slovo fiasko a vedení kraje označují za partu naprostých amatérů, kteří na co sáhnou, to pokazí," kritizuje krajskou koalici (STAN, KOA, ODS, KDU-ČSL, Piráti a Místní) opoziční hnutí ANO.

