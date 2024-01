Flotila nových autobusů na stačený plyn změnila v Karlovarském kraji jízdní řády, linkové trasy i dojezdy. Starostové protestují, kraj se brání.

Ilustrační snímek | Foto: Deník/ Zdeněk Hnízdil

Zřejmě jen minimum starostek a starostů napříč Karlovarským krajem se při příchodu do práce v první dny nového roku nerozčílilo. Místo gratulací a klidného plánování už tak finančně komplikovaného chodu měst a obcí museli řešit stížnosti občanů na problematické dojíždění do práce, a to včetně dětí, které dojíždějí do škol. Vše způsobila úprava jízdních řádů autobusových linek.

Od 1. ledna 2024 totiž došlo k zásadním změnám v oblasti krajské dopravní obslužnosti. Autobusy jely v jiný časový termín, nebo vůbec, měly zpoždění, byly nevytopené a k tomu nedojely tam, kam původně měly. Aby se lidé dostali včas do práce, museli pracně hledat další spoj, děti zase nestihly začátek vyučování. A k tomu naštvaní řidiči, z nichž někteří se podle svědků jakoby učili autobus za jízdy s pasažéry teprve řídit. Tak by se dala shrnout porce výtek, která se snesla na starostovské hlavy.

ANO: Měla to být chlouba kraje, ale je to velká ostuda

"Tohle se nepovedlo. Stihla jsem sedm jízd. Pokaždé jiný řidič, různá výše jízdného. Dokonce i jízda zdarma, protože řidič neuměl obsluhovat stroj na výdej jízdenek. V autobusech zima, někteří řidiči nevědí, kde jsou zastávky, někteří se učí v daném typu autobusu jezdit, neumí poradit ohledně elektronické peněženky. Ani jednou nebyla jízda na čas. Kvituji, že autobusy jsou nízkopodlažní a možnost platby jízdného bezhotovostně. Je mi těch řidičů líto, hodili je do divoké vody a plavej, jak umíš. Tohle vypadá na hurá akci a ne na megaprojekt. Zlatá Ligneta a její příjemní řidiči," napsala jedna z pasažérek na sociálních sítích.

Problémy přiznali například i v Aši. "Ano, je to tak. Hlavně na lince Cheb Aš, kterou nyní provozuje Dopravní podnik Cheb, který patří pod Dopravní podnik Karlovy Vary. Lidé si stěžují, že řidiči neznají trasy, v autobusech se netopí, mají dlouhé skluzy, prostě nedodržují časy," řekl místostarosta Pavel Matala (Koalice za Aš). Stejně tak evidují stížnosti v Chebu. "Chceme to řešit na krajském zastupitelstvu 15. ledna," uvedla chebská radní Gabriela Dostálová (ANO). Problémy ale řeší i na Karlovarsku. Například aktivista Petr Ajšman žádá o možnost osobního jednání s radními s urgentní žádostí o navrácení přímého školního spojení Toužim - Karlovy Vary a zpět v ranních i odpoledních hodinách, tedy ve stejný čas jako jezdila společnost LIGNETA v roce 2023.

Tržnice omezila příjezd autobusů. Přespolní cestující sem už nedojedou

"Po hodinovém telefonátu s koordinátorem dopravy Mládkem jsem dospěl k závěru, že řešení meziměstské dopravy je více politické, než může úředník i odborník ovlivnit. Pan Mládek je z mého pohledu odborníkem na dopravu, ale jeho vysvětlení mi v zájmu občanů v Toužimi a okolí zkrátka nestačí. Jsem přesvědčen, že existuje možnost, jak urychleně vrátit fungující autobusové spojení tak, jak tomu bylo do konce roku 2023. Mám mnoho argumentů od občanů z této lokality, které jsou k takovému návratu důvodné a logické," zdůraznil Petr Ajšman. Že se místních lidí zastává, za to jej řada obyvatel chválí, ale někteří politici s ním nesouhlasí a ostře jej kritizují. "Nelze vždy mlčet. Jak se to říká? Líná huba…," mávl nad tím rukou. Ale podpory od lidí si váží.

Co se s dopravní autobusovou obslužností od 1. ledna v kraji stalo? Jednotlivé regionální autobusové linky provozovaly na základě soutěže jednotliví dopravci. Od 1. ledna zadal kraj, který pořídil 170 nových autobusů na stlačený plyn za 600 dotačních milionů. provozování těchto linek na deset let Dopravnímu podniku Karlovy Vary, tu doplnili ještě tři menší další dopravci, a to VV autobusy, Cvinger bus a Autobusová doprava Pechočiaková- Zepra. Dopravce Bus Ligneta na místních linkách skončil.

Na silnicích v kraji zemřelo loni 15 lidí, nejvíc bouraček bylo v pátek

Firmy, včetně Integrované dopravy Karlovarského kraje, koordinátora integrovaného dopravního systému (IDOK) a Karlovarský kraj problémy přiznávají, ovšem s tím, že pracují na jejich odstranění. "Kromě nových autobusů se změnil systém odbavování, linky a jízdní řády. V souvislosti s tímto se bohužel setkáváme s celou řadou negativních reakcí a nespokojeností ze strany cestujících. Tato skutečnost nás velmi mrzí, protože změna, k níž došlo, měla vést ke zlepšení obslužnosti a měla zvýšit komfort vás, cestujících. Pracujeme na tom, aby byly co nejrychleji odstraněny všechny problémy, o kterých se dozvídáme jak od dopravců, tak z vašich podnětů," zveřejnily firmy na krajských webových stránkách.

Problému s teplotou v autobusech jsou si vědomy, byly na ně upozorněny už při výjezdu řidičů do ostrého provozu. "Během přejímek vozidel SOR byla ověřena funkčnost topení, stejně jako další technické parametry, jež měly být předmětem standartních procesů při přejímce autobusů, ale nebylo ověřeno tovární nastavení maximální teploty. Kontaktovali jsme proto výrobce, nicméně vzhledem k nutnosti použití servisního módu bude závada odstraňována postupně. Do konce tohoto týdne dojde k nápravě. Omlouváme se za diskomfort, který byl tímto způsoben. Náklady na přenastavení uhradí výrobce," uvedli noví autodopravci.

Karlovy Vary čeká přelomová změna vodovodu. Má zajistit i zdroj pitné vody

Zpožděné příjezdy spojů a neznalost odbavovacího systému ze strany řidičů vysvětlují tím, že jízdní řády byly přečíslovány a linky upraveny dle nové dopravní obslužnosti. "Bohužel jsme finální podobu obdrželi později, než jsme očekávali a museli jsme převést oběhy do provozuschopného stavu dovídajícího platné legislativě. Autobusy byly dodávány až od 15. prosince a bylo tedy velmi málo času, aby se s nimi obsluha seznámila. Zpoždění výroby a dodání autobusů bylo způsobenou jednak nutností opakovat výběrové řízení z důvodu dvojnásobné ceny oproti předpokladu zakázky a jednak obstrukčním jednáním jednoho z účastníků výběrového řízení," argumentovaly firmy včele s Dopravním podnikem Karlovy Vary.

K upozornění lidí na částečnou bezradnost řidičů při obsluze autobusu dopravci dodaly, že přijímaly i velké množství nových řidičů, kteří se vzhledem ke svým závazkům u přechozích zaměstnavatelů nestihli řádně zaškolit. "O jejich urychlené proškolení se snažíme a prosíme o trpělivost v případě prodloužení doby odbavení. Dochází také k výměně nebo nové aktivaci karet a dočasně se tak používá hotovost, která zdržuje odbavení. Komplikace nastávají také z důvodů špatného GSM pokrytí některých částí území kraje, kde odbavovací systém kolabuje, což komplikuje vydej jízdenek," uvedly firmy v prohlášení.

V ulici Na Vyhlídce se sesunul svah. Stezka na Tři kříže je uzavřená

K připomínkám týkajících se změn v jízdních řádech pasažérům dopravci sdělili, že zhruba 90 procent spojů je koncipována na stejných trasách a ve stejných časech tak, jak byly provozovány do konce roku 2023. "Přibyly spoje, které doplňují jízdní řády tak, aby bylo vozidlo efektivněji využito a zároveň mohlo řádně doplňovat CNG (stlačený plyn). Doplňování CNG si v některých případech vyžádalo časové úpravy. Ty a změny některých spojů vychází také z rozdílného umístění provozoven, dílen a míst, kde se nacházejí řidiči. "Zároveň jsme však již v řadě případů operativně upravili jízdní řády tak, aby na sebe spoje navazovaly," konstatovali dopravci.

Stížnosti na zvýšenou cenu jízdného jsou prý částečně neopodstatněné. Dopravní podnik KV (DPKV) zachoval na svých nynějších trasách ceny jízdného z loňského roku. Ke zvýšení tak mohlo dojít například v oblasti Nejdecka, kde linky dříve provozoval jiný dopravce. Oproti tomu na linkách, které DPKV převzal od společností Bus Ligneta a AKV došlo ke zlevnění v porovnání s ceníkem z předchozího roku. Cenu určuje dopravce, kraj stanovuje takzvané integrované tarifní jízdné pro dané pásmo, které je výhodnější než jednotlivé jízdy a dá se zakoupit na celý měsíc.

Po požáru v Jáchymově se našlo tělo. Dům nemíval před lety dobrou pověst

Nedostatečnou kapacitu vozidel na některých linkách vysvětlují tím, že při pořizování vozů vycházeli z dlouhodobých dat, která na jednotlivých linkách měli. Tam, kde současné autobusy kapacitně nevyhovují, budou od pondělí 8. ledna nasazovat autobusy větší.

"Vážení cestující, je nám líto, že nová krajská dopravní obslužnost zatím plně neobstála v tak důležité zkoušce, kterou bylo její zavedení s příchodem nového roku. Jsme si plně vědomi, že řada problémů vyžaduje řešení, jež není možné provést okamžitě a budou po několik dnů pro vás cestující omezující. Pro vaši spokojenost a dosažení bezvadného fungování se vynasnažíme udělat maximum," uvedl Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., autobusová doprava PECHOČIAKOVÁ – ZEPRA, s.r.o. Cvinger bus s.r.o., VV autobusy s.r.o. Integrovaná doprava Karlovarského kraje a Karlovarský kraj. Jak vše dopadne, o tom rozhodne krajské zastupitelstvo 15. ledna, kam se chystá řada lidí i starostů.