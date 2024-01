Problémy s meziměstskou dopravou odstraňuje hejtmanství jako na běžícím pásu. Přidalo dalších deset autobusů na naftu a do konce února by měla být kolabující linková autobusová spojení vyřešena úplně.

Na jednom se krajští zastupitelé na jednání pondělního krajského zastupitelstva shodli. Změna autobusového integrovaného systému na meziměstských linkách, kterou kraj zahájil 1. ledna, se nepovedla. Megaprojekt, který s flotilou nových nízkopodlažních autobusů na stlačený plyn pořízených za historicky největší dotaci ve výši šesti set milionů, se zvrhl v největší dopravní chaos, který kdy kraj řešil.

Lidi mátla změna jízdních řádů, některé linky nejezdily vůbec, jiné zase nenavazovaly na další spoje, kapacita busů byla malá, takže se do nich všichni pasažéři nevešli a museli čekat na další spoj, řidiči neznali trasy, problémy měli s řízením autobusů, protože nebyli řádně proškoleni. Děti se včas nedostaly do škol a zaměstnaní zase do práce. Těch stížností bylo tolik, že je starostové nestačili ani vyřizovat. Ale dupli si a stal se zázrak.

Podle Jana Bureše (ODS), neuvolněného krajského radního pro dopravu, už bylo uděláno pětatřicet změn a další se chystají. "Všechny chyby by měly být odstraněny během ledna, u těch zbylých je termín do konce února. Ale podle mne to stoprocentně nebude vyřešeno nikdy, jízdní řády se budou měnit vždy," odpověděl na dotaz poslankyně a krajské zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), kdy lidé mohou konečně čekat dopravní klid.

Největší problém vidí starostové v tom, že o změnách v meziměstské dopravě v jízdních řádech nebyli informováni. "Počítáme každý mostek i krtinec a kraji musíme včas a pod tučnou pokutou informace dodat. A tady o tom, o takové kardinální změně, nás nikdo nevyrozuměl, ani po nás nechtěl žádné informace. Lidé si tudíž logicky myslí, že za to můžeme my," stěžují si.

Podle Jana Mládka, koordinátora integrovaného dopravního systému v Karlovarském kraji, by jízdní řády perfektně nedal dohromady ani laureát Nobelovy ceny za ekonomii. "Při plánování tras jsme vycházeli z dat z roku 2018," uvedl. Což naprosto rozhodilo poslankyni a krajskou zastupitelku Karlu Maříkovou (SPD). "To myslíte opravdu vážně, že jste vycházeli z tak starých dat?" ptala se a chtěla vědět, kdo je za tento chaos v dopravě zodpovědný. Podle zastupitele Jana Bureše to ale nyní není na pořadu dne, zodpovědnost se bude řešit až následně.

Že starosty nikdo o ničem neinformoval, to kritizovala kromě zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) i zastupitelka Jitka Pokorná (SNK1) a Jaroslava Brožová Lampertová (ANO). "K tomu máme komisi pro rozvoj venkova. Situace byla tak hrozná, že děti z obcí se do škol svážely auty nebo starostové použili vozy seniorexpresů.

Ostrou debatu mezi sebou svedli Jan Bureš (ODS), současný neuvolněný radní pro dopravu a Martin Hurajčík (ANO), bývalý krajský náměstek, který měl dopravu ve své gesci. Právě on stál za projektem obměny šedesáti autobusů za nízkoemisní a nízkopodlažní a za něj tehdy krajské zastupitelstvo rozhodlo o jejich koupi na stlačený zemní plyn. "Nekritizujte, zjistěte si informace. My jsme s odborníky připravili perfektní projekt, který vy jste změnili, například s opravou autobusů, který zajišťuje výrobce. Vy jste podepsali smlouvy o jejich provozování Dopravním podnikem Karlovy Vary, a vůbec jsme nevěděli, že dvacet jich ještě firma nedodala," vyčetl Burešovi.

Podle radního Bureše se systém veřejné linkové dopravy začal měnit ještě za bývalého náměstka Jakuba Pánika (tehdy ČSSD). Vybojovanou dotaci na autobusy Hurajčíkovi přiznal, ale zdůraznil, že nová rada musela volit mezi soutěží na provozovatele autobusů. "Zvolili jsme přímé zadání, tak zvané vertikální, a to Dopravnímu podniku Karlovy Vary a třem menším autodopravcům na deset let. Smlouvy se podepisovaly až 24. a 27. prosince loňského roku. Problémy nám nyní působí palivo, tedy stlačený zemní plyn. Původně 220 autobusů tankovalo na sto místech, dnes máme 150 autobusů, ovšem pouze 11 plnicích stanic. To postupně řešíme a tuto síť rozšiřujeme. Každý den vyjede 1500 spojů. Kritizované trasa a časy nyní konzultujeme se starosty, a změny budeme dělat vždy ob týden. Aby lidé byli včas informováni," uvedl radní Bureš.

Podle hejtmana Petra Kulhánka (KOA, STAN) jsou nyní částečně problémy v meziměstské dopravě vychytané, ty hlavní budou odstraněny do konce ledna. Zastupitelka Vildumetzová požádala o kompenzaci při potížích s odbavovacím systémem, protože někteří pasažéři platili kartou, a ti, kteří chtěli penězi, se vezli zdarma, a také aby omluva za potíže byla vyvěšena ve všech autobusech.

A že se už přece jenom v meziměstské dopravě v kraji něco mění, dokazuje děkovný dopis Zuzany Večerkové, starostky Stružné. Ta se nejprve rozčílila, a ironicky glosovala, že kdo chce v Karlovarském kraji bydlet v obci, musí si pořídit dvě auta, rolbu, mrazák, agregát a pořádnou nabíječku. Ale po naléhání na kraji na změnu jízdních řádů v obci, názor pozměnila. "Chci vám poděkovat za bleskurychlé vyřízení mé stížnosti - žádosti, týkající se nezajíždění školního ranního spoje směr Karlovy Vary do obce Stružná. Přes původní vyjádření, že případná změna v náš prospěch by měla být vyřízena až během několika týdnů, je hotovo, a od pondělí 15. ledna pražská linka zajíždí do centra obce, kde v klidu a bezpečí školáci nastoupí, a rodiče se nemusejí obávat, zda jejich dítě neskončí na "staré pražské" pod koly kamionů jedoucích na skládku," napsala.