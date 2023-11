K naprostému kolapsu dopravy došlo ve čtvrtek 2. listopadu po 14. hodině v Karlových Varech. Provoz se v centru města zcela zastavil. Důvodem bylo vykolejení vlaku, který převážel kamení na stavbu železničního přejezdu v Tuhnicích. Vykolejil před druhou hodinou odpoledne přímo na přejezdu, který se rekonstruuje. Kvůli této události se následně ucpaly i další dopravní tepny a uzly napříč celého krajského města.

Hotové peklo. Kvůli vykolejenému vlaku uvízli Karlovaráci v dopravní pasti | Video: Kopecká Jana

Zřejmě nejhůře na tom byli řidiči v centru, tedy ti, kteří se snažili dostat z Moskevské, Jaltské, Krymské, Charkovské a dalších přilehlých ulic. Provoz na těchto komunikacích je totiž v mnohých případech pouze jednosměrný a výjezdy z centra jsou nyní jen dva – přes Charkovskou a přes semafory ulicí Dr. Engla. Do zapeklité situace jsem se dostala i já, když jsem krátce po 14. hodině vyrazila pro syna na školu Dukelských hrdinů z ulice Krále Jiřího a snažila se ho dopravit na 15. hodinu na trénink do KV Areny. Za normálních okolností bychom tam byli za deset minut, ve čtvrtek nám to trvalo hodinu.

Že se něco děje, jsem pochopila už v Jaltské ulici. Z ní jsem ale měla možnost odbočit do Bělehradské ulice, ještě poměrně snadno jsem dojela do družiny v Jízdárenské ulici. Pak ale nastalo hotové dopravní peklo. Když jsem po delší době dojela na Charkovskou ulici, došlo mi, že zádrhel bude asi větší a že bude jednodušší se otočit a vyjet na Západní ulici přes semafory. Tak jsem opět najela na Moskevskou ulici, kde se jsem ovšem dostala do naprosté dopravní pasti. Ani já, stejně jako ostatní řidiči kolem mě, jsem v tu chvíli nevěděla, kde nastal problém, a nevěděla kudy jet, abych se z této šlamastiky co nejpohodlněji dostala. Když jsem se po delší době dostala k sídlu městské policie, neváhala jsem se zeptat, co se děje. „Přejezd,“ hlásili strážníci. „Ten má být ale uzavřen až za pár dnů,“ nechápala jsem. „Vykolejil tam vlak,“ vysvětlovali. Až díky této informaci jsem pochopila, že se musím dostat co nejdále od přejezdu a že jediná úniková cesta jsou právě semafory. Na trénink jsme nakonec přijeli v 15. 30, cesta z centra města přes Chebský most a průtah trvala přesně hodinu. A to jsem se raději vyhnula i Tuhnickému mostu, kde se provoz také zastavil, a vybrala si alternativu přes Dvorský most.

Dopravní kolaps ovšem jsme nezažili jen my řidiči, ale také všichni cestující hromadné dopravy napříč celým městem, a to tedy nejen ti z obchodně správní části města, ale i okrajových čtvrtí. Někteří dokonce i hodinu čekali na svůj autobus. „Nehoda vlaku a s tím spojené omezení průjezdnosti přes tuhnický přejezd znamenalo kompletní kolaps dopravy ve městě, a v návaznosti na tuto skutečnost došlo ke zpoždění 15 až 25 minut na všech našich linkách městské hromadné dopravy. V některých případech došlo dokonce až k hodinovému zpoždění,“ potvrdil jednatel Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek.

Chaos se snažili zmírnit policisté, kteří odkláněli dopravu hned na několika místech. „Policisté na místě řídili dopravu a vozidla odkláněli na objízdnou trasu. Po necelých dvou hodinách byl provoz v ulici Západní zcela obnoven,“ uvedl mluvčí policie Jan Bílek s tím, že u strojvedoucího vlakové soupravy byla provedena dechová zkouška na přítomnost alkoholu, která vyšla s negativním výsledkem.

I když byl provoz na přejezdu krátce před 16. hodinou obnoven, doprava napříč městem byla ochromena ještě dobré dvě následující hodiny. Trvalo zkrátka dlouho, než se provoz opět standardně rozplynul.

Mnoho diskutujících na sociálních sítích komentovalo čtvrteční kolaps s dovětkem, že to byla velká zkouška před tím, než se přejezd v Tuhnicích kvůli rekonstrukci zcela uzavře v termínu od 19. do 28. listopadu. Nutno dodat, že o této dopravní situaci budou ale motoristé vědět a budou na to i upozorněni dopravním značením. Čtvrteční krize byla nepředvídatelná a mnoho řidičů ani nevědělo, co za ní stojí.

Zdroj: Kopecká Jana