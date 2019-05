Karlovy Vary – Čtyři tisíce běžců si v sobotu prohlédnou Karlovy Vary v závodním tempu.

Mattoni 1/2 maraton Karlovy Vary | Foto: Jan Čech

Už posedmé se v krajském městě koná Mattoni 1/2Maraton, který se chlubí zlatou známkou kvality IAAF. Hlavní závod, jehož trasa vede nejen lázeňským centrem města, ale běžce zavede i do Tuhnic, odstartuje v 18 hodin. Pořádání závodu si tak vyžádá uzavírku celého lázeňského území a také ulic Varšavská, Západní, Tuhnický most, Moskevská a Šumavská pro veškerou dopravu. Do centra města se řidiči nedostanou od 16:30 do 22 hodin.