Dvě zásadní dopravní úpravy zkomplikovaly život mnoha řidičům s nástupem nového školního roku. Mnoho rodičů, především ze Základní školy Poštovní, ale i třeba Dukelských hrdinů, ještě před pondělkem 4. září muselo řešit, jakou cestu zvolit, aby své dítko přivezli včas do školy. Na Západní ulici se totiž předělává křižovatka a řidiči jedoucí od Doubí na centrum nemají možnost volby a nemohou pokračovat po hlavní, ale musí odbočit na Moskevskou ulici a projet tedy kolem školy v Poštovní ulici. Vyhnout se této zapeklité situaci ale nemohou, protože kdyby zvolili cestu po průtahu, dostanou se možná ještě do větší dopravní pasti. Na průtahu od Tuhnického mostu k prodejně nábytku Baumax je totiž stále omezen provoz kvůli opravě povrchu vozovky.

„My to máme vymyšlené. Auto necháme u KV Areny a do školy v Poštovní odtud dojdeme pěšky,“ hlásil jeden tatínek z Tašovic. „Asi to vezmeme po řece, to bude nejrychlejší,“ smála se nad složitou dopravní situací o víkendu maminka z Doubí Kamila Nováčková. „Nakonec jsme to stihli. Ale cesta z Doubí na Duklu nám trvala dvacet pět minut,“ svěřila se pak v pondělí.

Ne všichni děti ale do školy včas přišly. Dopravní omezení se řešilo při zahájení výuky právě v první třídě na Základní škole Dukelských hrdinů. „To jsou nápady udělat takové dvě akce naráz během školního roku,“ komentovali situaci rodiče.

Zatímco na konec dopravních komplikací na Západní ulici si řidiči budou muset ještě pár týdnů počkat, dobrou zprávou pro motoristy je, že omezení na průtahu v inkriminovaném současném úseku skončí ještě tento týden. „Frézování a následnou pokládku nového povrchu už máme v této části za sebou. Musí se sem ale ještě vrátit svodidla. Předpoklad je, že ve čtvrtek 7. září ráno by už zde řidiči měli projet bez omezení,“ uvedl vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary Jiří Baloun a pokračoval: „Uvědomujeme si, že práce zde byly nešťastně načasované, chtěli jsme se do toho pustit mnohem dříve. Zakázku jsme ale neměli vysoutěženou, výběrové řízení se nám protáhlo déle, než jsme předpokládali.“

V pondělí 4. září mezitím začaly opravy v opačném směru průtahu ve stejné lokalitě. Na ty má podle Balouna zhotovitel čas do 24. září. „Tím však práce na této rychlostní komunikaci letos nekončí. Pak se budeme přesouvat směrem k obchodnímu domu Tesco,“ uzavřel Baloun. Hotovo by zde mělo být do konce října.

Přestavba křižovatky v Západní ulici je naplánována do konce listopadu. V rámci ní dojde k úpravě geometrie křižovatky a jejímu rozšíření, aby tam mohly vzniknout odbočovací a připojovací pruhy.