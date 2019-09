„Radní se rozhodli, že řidiči dostanou přidáno o 1400 korun, aby mohl dopravní podnik lépe konkurovat soukromým dopravcům,“ vysvětlil první náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). Dodal, že i po přidání zůstanou mzdy řidičů pod průměrem soukromých přepravců. „Pak pochopitelně naši řidiči odcházejí ke konkurenci, což ale nechceme. Na linkách nám chybějí. Dopravní podnik se to snaží ovlivnit i různými benefity,“ doplnil Trtek.

Podle ředitele DPKV Lukáše Siřínka se platy navýší na průměrných 34 300 korun měsíčně hrubého za přibližně 200 hodin. „U soukromníků mívají řidiči i 30 tisíc měsíčně čistého, ale bývá to za 300 hodin měsíčně včetně přesčasů. My bychom jim přesčasy také zaplatili, ale musíme dodržovat zákonya bezpečnost práce, v rámci které je stanovena povinná dobak odpočinku,“ reagoval Siřínek. Rozhodnutí města o navýšení platů vítá. „I díky tomu se nám podařilo přilákat nové zaměstnance. Přesto nám stále do ideálního počtu chybí pět řidičů na linkách. Bohužel je u nás hodně vážně nemocných. Je jich 13, z nichž jen dva se zřejmě vrátí. S nedostatkem se potýkáme hlavně poslední tři roky,“upřesnil. Včetně meziměstské dopravy, kterou DPKV také zajišťuje, jezdí na linkách 152 řidičů, z toho by mělo být 107 na trasách městské hromadné dopravy.

Dopravní podnik se snaží řidiče přilákat i různými benefity, pěti týdny dovolené, stravenkami, příspěvky na dovolenou či kulturu. „Nováčkům dokážeme zaplatit i řidičské oprávnění nebo nabízíme náborový příspěvek ve výši 25 tisíc korun,“ řekl Siřínek. Připomněl, že na rozdíl od soukromníků nedostávají žádné peníze bokem, což se jim při nástupu do důchodu zúročí.