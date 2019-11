Po letech bude zahájena obnova Císařských lázní, které jsou nejen národní kulturní památkou, ale nyní už i 18 let chátrající budovou. Co pro vás bylo nejtěžší?

Když jsme v listopadu 2016 nastoupili do vedení Karlovarského kraje, zjistili jsme, že se o Císařské lázně a jejich opravu stará spolek, tedy přesně řečeno zájmové sdružení složené z bývalých představitelů města a kraje. Nikam nepředávalo informace o tom, jak příprava obnovy památky pokračuje, v jaké fázi se projekt nachází. Byla provedena část zadávacího řízení týkající se posouzení kvalifikačních předpokladů firem, přitom vedení sdružení vůbec nemělo kladné závazné stanovisko orgánu památkové péče a zajištěné financování. Tendr jsme nakonec museli zrušit, protože se potvrdilo zjevné porušení zákona o veřejných zakázkách, kdy sdružení nepostupovalo v souladu s platným právem. Nám se naštěstí povedlo kompletně projekt zrevidovat, získat dotaci ve výši 250 milionů korun od ministerstva kultury, úspěšně provést zadávací řízení na zhotovitele stavby. Teď budeme doufat, že se podaří co nejdříve revitalizaci zahájit a úspěšně dovést do konce.

Původní předpoklad, že by rekonstrukce budovy stála 600 milionů, se ale mění. Cena se zvýšila na téměř 829 milionů korun…

Za 18 předchozích let, kdy se oprava Císařských lázní plánovala, ale nikdy k ní nedošlo, se náklady na revitalizaci měnily neustále, jednou dokonce dosáhly 1,3 miliardy korun. Naše předpokládaná hodnota zakázky ve výši necelých 600 milionů korun vycházela z upravené projektové dokumentace, která mimo jiné zahrnuje 70 procent restaurátorských prací oproti předchozí projektové dokumentaci, která jich obsahovala 15 procent. Dnes, a to mi určitě potvrdí i starostové a všichni, kteří připravují stavební zakázky, je ve stavebnictví velká personální nouze, firmy nemají lidi a zakázek je mnoho. Navíc jsme do podmínek zadávacího řízení dali přísné smluvní sankce při neplnění zakázky. Součástí smlouvy není inflační doložka, aby nedošlo k navyšování předem daných jednotlivých cen. Firma musí složit peněžní bankovní záruku ve výši 10 procent ceny, což činí cirka 70 milionů korun, a ty po dobu stavby, tedy 42 měsíců, nesmí vyzvednout. Je ale třeba říci, že jsme v této věci oslovili ministryni financí Alenu Schillerovou a v této chvíli máme příslib, že stát navýší dotaci na revitalizaci národní kulturní památky o dalších 150 milionů korun.

Jediným kritériem otevřeného výběrového řízení byla cena. Proč ne také reference, že společnost Císařské lázně GEOSAN GROUP – Metrostav tuto zakázku zvládne?

Po celou dobu přípravy otevřeného zadávacího řízení jsme měli na paměti, aby žádná z podmínek pro uchazeče nebyla diskriminační. Podle současného zákona o zadávání veřejných zakázek navíc nelze stanovit reference jako hodnoticí kritérium. Proto byly reference zařazeny jako kvalifikační kritérium. To znamená, že náročné požadavky na splnění referencí, jako jsou například doložení tří realizovaných staveb v objemu alespoň 150 milionů korun nebo doložení realizované rekonstrukce nemovité kulturní památky v hodnotě alespoň 80 milionů korun, byly podmínkou účasti v soutěži. O kvalitní přípravě svědčí i to, že po ukončení příjmu nabídek nedorazily žádné námitky,a doufáme, že nedorazí ani po vyhlášení vítěze zadávacího řízení. Musím ocenit přístup vedoucí odboru řízení projektů krajského úřadu, která velmi bedlivě hlídala, aby zakázka byla nenapadnutelná a probíhala transparentně, podle veškerých pravidel.

Krajští zastupitelé s navýšením ceny jednomyslně souhlasili, ale určité pochyby měli. Cena některým přišla příliš vysoká. Vám ne?

Pro mě je ta cena samozřejmě taky vysoká! Hlídám každou korunu, aby byla z krajského rozpočtu vynaložena účelně, hospodárněa efektivně, tedy i v tomto případě jsem byla velmi překvapená. Ale situace na stavebním trhu je skutečně taková, jak jsem ji popsala, bohužel. Znovu ale připomínám, že máme příslib na navýšení státní dotace o 150 milionů, tedy celkem 400 milionů korun bude hrazeno státem. Samozřejmě nikoliv najednou, ale po etapách. Musíme si uvědomit, že Císařské lázně chátrají, část budovy je v havarijním stavu a hrozí, že by nám opravu stejně památkáři nařídili. Kdybychom nezačali s revitalizací, mohli bychom také přijít o státní dotaci.

Jak jsou ošetřena rizika, že společnost zakázku třeba nedokončí nebo si naúčtuje vícepráce a nedodrží čas, do níž má být hotová?

Na stavbu bude dohlížet vysoutěžený technický dozor stavebníka, tedy společnost Investon. Dále pracovní tým, který má revitalizaci na starosti na krajském úřadě, vedoucí odboru řízení projektů, ředitel Císařských lázní. Dohled bude velmi pečlivý. Ráda bych zdůraznila, že technický dozor podepsal, že je projektová dokumentace zcela v souladu s ustanovením vyhlášky o dokumentaci staveb. Tedy neměly by přijít žádné nečekané výdaje navíc, žádné vícepráce. Slovo vícepráce pro mě neexistuje, taková usnesení rozhodně nepodporuji, a pokud by na ně došlo, měla bych s tím velký problém. Může ovšem nastat situace, že by si vícepráce vyžádal orgán památkové péče, to bychom pak museli respektovat.

Čemu budou Císařské lázně po rekonstrukci sloužit? Kdo bude hradit jejich provoz?

Po dokončení revitalizace bude náš historický poklad sloužit veřejnosti, turistům a návštěvníkům kraje. V budově vznikne víceúčelový sál, kde se budou konat kulturní a společenské akce, koncerty, výstavy i promítání, například během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Dále projde obnovou i reprezentativní Zanderův sál, hosté budou mít k dispozici kavárnu, několik muzejních expozic, ale také infocentrum. Předběžně se počítá s tím, že se o náklady na provoz podělí rovným dílem kraj s městem, ale určitě to budeme chtít ještě smluvně potvrdit. A v části objektu budou prostory pro nájemce, které by mohly být využity k léčebným účelům. Jejich pronájem by také na provoz budovy částečně přispěl.