Nový most nahradí ten, který musel být kvůli naprosto havarijnímu stavu uzavřen na jaře loňského roku. Vzhledem k tomu, že je to strategický dopravní uzel, jehož uzavření mělo zásadní dopad na dopravu ve městě, přistoupil vlastník k rychlejší realizaci nového mostu. Tento unikátní přístup byl přitom v České republice zvolen úplně poprvé. „Jedná se o takzvaný žlutý fidic, díky němuž snad zprovozníme most o rok dříve než za běžných okolností,“ vysvětlil ředitel ŘSD Karlovy Vary Lukáš Hnízdil.

„Stavba a projektování jdou vedle sebe paralelně. Za klasických okolností je nejdříve vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace, pak se žádá o stavební povolení a až pak se vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. V rámci žlutého fidicu se vyhlásí jen výběrové řízení na zhotovitele a na něm pak je, aby vypracoval projektovou dokumentaci a sehnal si veškerá povolení včetně toho stavebního,“ uvedl šéf Eurovia pro západní Čechy Zdeněk Novák s tím, že stavební povolení na doubský most vydali úředníci toto pondělí.

Most má být uveden do provozu 15. prosince. Pak má zhotovitel ještě dalších dvacet týdnů na jeho celkové dokončení, než bude po částečném užívání zkolaudován.

Most má podle Nováka nejjednodušší řešení, a také to nejlevnější, stát má 68 milionů korun. „Podstatné je, že nám Povodí Ohře, které je v tomto případě důležitým dotčeným orgánem, schválilo středovou oporu mostu, jinak by stavba stála mnohem více peněz. Tvar pilíře se oproti tomu původnímu změnil. Povodí chtělo, aby byl subtilnější a oblejší, aby kolem něho mohla lépe proudit voda,“ dodal Novák.

Zatím není jasné, proč se původní most ocitl v tak špatném stavu. Hnízdil nevylučuje, že mohl být nekvalitně proveden. „Mohlo za to ale zřejmě i to, že do svazků předpínacích drátů zatékala voda. Zda jsou v pořádku, či ne, se zjišťuje velice špatně. Jde to udělat jen diagnostikou, a to destrukčním způsobem, což by nakonec paradoxně neporušené kabely mohlo poškodit,“ dodal Hnízdil. Kontrola čeká dvorský most a není vyloučeno, že i on bude stržen.