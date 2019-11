V sobotu byla na stavbu dokonce vpuštěna veřejnost, konal se tam den otevřených dveří. Zhotovitel, firma Eurovia, má pro všechny, kteří ho využívají, nejen pro řidiče, ale i chodce, dobrou zprávu. „Most otevřeme v předstihu, a to už 5. prosince,“ vzkazuje veřejnosti ředitel karlovarského závodu Eurovia Michal Sakař.

Ještě před několika dny se přitom hovořilo o termínu 13. prosince, datum zprovoznění bylo oficiálně stanoveno na 15. prosince. I tak ale Doubský most nebude v tuto dobu ještě zkolaudován, ale zatím jen uveden do provizorního provozu.

Sobotního dne otevřených dveří se zúčastnily desítky zájemců. Lidé si ho mohli projít celý.

Malých změn doznala při stavbě křižovatka na Doubí. „Komunikaci jsme museli výškově vyrovnat. Uvažovalo se tam o kruhovém objezdu, ale ten by termín zprovoznění mostu, který byl prioritou, zpozdil i o několik let, protože by se na něj musel nejdříve zpracovat projekt,“ vysvětlil Sakař.

Doubský most byl totiž jako první stavba v České republice realizován formou žlutého fidicu, který značně zkracuje procesní řízení, konkrétně ta výběrová.

Nová okružní křižovatka má naopak podle Sakaře vzniknout na druhé straně ve směru na Tašovice. „Má se na ní finančně podílet soukromý vlastník pole, které se nachází u této křižovatky,“ dodal ředitel Eurovie.