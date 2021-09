„Cvičení potrvá až do 22. září a probíhat bude pod velením Velitelství teritoria ve vojenských újezdech Hradiště, Libavá, Boletice, Březina, dále v prostorách 22. základny vrtulníkového letectva Sedlec – Vícenice a ve schválených prostorách civilního sektoru,“ připomněl kapitán Roman Kutílek z Krajského vojenského velitelství Ústí nad Labem. Z něj se do cvičení zapojí téměř padesát vojáků, prvotní přípravu na výcvik zahájili již v úterý 7. září.

V Česku zítra, ve čtvrtek 16. září, odstartuje celorepublikové cvičení aktivní zálohy teritoriálních sil s názvem Hradba 2021. Zapojí se do něj více než 1000 záložníků a na 300 profesionálních vojáků z útvarů Armády ČR. Cvičit se bude také ve vojenském prostoru Hradiště v Doupovských horách.

