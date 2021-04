Obyvatelé Karlovarského a částečně Plzeňského kraje se ale kromě celorepublikových zavážkových sítí mohou spolehnout i na lokální službu. Karlovarská firma FoodGoHome.cz je zásobuje zbožím denní spotřeby i specialitami.

Online supermarket je „dítětem“ covidu, vznikl v létě 2020, zákazníkům je k dispozici od listopadu. Raketový nárůst prodeje přišel v únoru s uzávěrou okresů Sokolov a Cheb. „Při uzavření okresů jsme pocítili nárůst zákazníků o třicet procent, jelikož většina obyvatel Karlovarského kraje ztratila možnost nákupů ve svých oblíbených prodejnách a nalezla totožný sortiment u nás,“ vysvětluje ředitel společnosti Pavel Žufan.

Výhodou regionálního online obchodu s dovážkou je široká nabídka sortimentu a rozvozová mapa. Tam, kam celorepublikové společnosti často už nezajíždějí, místní dodavatel dojede rád a pokrývá tak celý Karlovarský kraj včetně nejzapadlejších vesnic. Zákazníci si na cení to, že má v nabídce potraviny, které jsou náročné na skladovací podmínky a proto na rozvozových trasách obchodů často chybějí. „Mám odzkoušeno, že ostatní vám nepřivezou ani maso, ani zeleninu. Jen trvanlivé zboží,“ popisuje své zkušenosti zákazník Tomáš Tříska. Nepříjemně tento fakt překvapil Moniku Jurkovou, která si myslela, že objednávkou on-line vyřeší nedostatek droždí v obchodech, který nastal v loňském roce. „Narazila jsem na problém, že i droždí jako chlazené zboží nerozvážela společnost dál než dvacet kilometrů od depa. Aby bylo zaručené, že to dodá ještě v den expedice. Jinak to hygienická pravidla neumožňovala,“ vysvětluje zákaznice.

Závozy potravin jsou řešením pro lidi v karanténě, imobilní nebo zvlášť opatrné, kteří se nechtějí vystavovat riziku v plných supermarketech. Obchod si pochvalují také ti, kteří žijí ve větších městech nebo přímo v Praze, pandemie je ale přikovala k místu s trvalým bydlištěm. „V Praze jsme využívali obdobnou službu namísto docházení do obchodů. Cíleně se jim vyhýbáme, nakupujeme na trzích. V kraji nám ale podobná služba s velkým výběrem chyběla. Bohužel se na nás dost zapomínalo, nejhorší kraj úplně ve všem neměl nárok,“ poznamenává s narážkou na výroky politiků Markéta Stojaníková. Podle Pavla Žufana tvoří naprostou většinu prodejů každodenní nákupy základních potravin, ze kterých zákazníci ještě ten samý den vaří. „Větší nákupy dělají spíše s doručením na pátek, tak aby vystačili celý víkend,“ doplňuje ředitel.

Firma nabízí v sortimentu všechno možné,čerstvou zeleninu i ovoce, do nákupu ale lze někdy přihodit i belgický pivní speciál nebo kvalitní švýcarský kartáček na zuby. Nabídka se vyvíjí neustále. „Řídí se přáními zákazníků a poptávkou. Snažíme se nabídku každý den rozšiřovat o nové žádané produkty, ale zároveň umazávat z nabídky produkty, které mají špatné prodeje,“ doplňuje Pavel Žufan.

V Karlových Varech, Sokolově a Ostrově si firma připravila navíc vylepšní. „Spustili jsme novou službu FoodGoExpres.cz, která zákazníkům doručí nákupy do devadesáti minut od objednání,“ uzavírá Žufan.

Covid nabídku kompletně mění

Vyšší nákupy zaznamenává většina rozvozových sítí. Čím déle trvá lockdown a omezení prodeje sortimentu, tím lidé touto formou více nakupují. Obchody proto neustále mění a doplňují sortiment. Řetězec Tesco přidal do online nákupů i nepotravinové zboží. Nárůst online nákupů reflektuje od prvního březnového týdne. „S novým omezením pohybu vzrostl počet objednávek až o dvacet procent ve srovnání s předešlým týdnem,“ poznamenává Věra Szabó, manažerka služby Tesco online nákupy. Mezi nejprodávanější položky z nepotravinového sortimentu patří copy papír a papírnické potřeby, všechny druhy baterií, žárovky, čajové svíčky, nemrznoucí směsi do ostřikovačů nebo Lego stavebnice.