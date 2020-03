Společným tématem letošního ročníku, který je zaměřený na dokumentární filmy o lidských právech, je „Až naprší a uschne“. Festival Jeden svět se koná v Praze a následně v dalších pětatřiceti městech. „Festival Jeden svět je jedním z významných stavebních kamenů společnosti Člověk v tísni. Vznikl v roce 1999 a stal se nejvýznamnějším festivalem svého druhu na světě. V roce 2007 získal festival čestné uznání UNESCO za výchovu k lidským právům. V Karlových Varech se v této festivalové podobě koná už popáté,“ říká koordinátorka festivalu Lenka Dolečková z karlovarské pobočky Člověka v tísni.

Jak jste se k tomuto festivalu dostala?

Jsem u něho od samého začátku, ale projekt jako takový odstartovala moje kolegyně Nikola Floriánová, která je teď na mateřské. To je hlavní koordinátorka a dělá dramaturgii festivalu. A protože potřebovala pomoct, oslovila mě. Nikola se stará o všechny programové věci, já o finanční a provozní a všechno další, co je třeba.

Festival se v Karlových Varech koná popáté, ale už dřív se v Drahomíře filmy z Jednoho světa promítaly…

Pátým rokem festival Jeden svět organizuje přímo naše pobočka, festival tu předtím v nějaké podobě byl, ale ne v naší režii. V kině Drahomíra se tehdy promítalo vždycky několik vybraných filmů v době mezinárodního filmového festivalu, nemělo to úplně takový formát, jako má festival teď v našem pojetí. Jsme asi trošku deformované mezinárodním filmovým festivalem ve Varech. Ne že bychom se do něj chtěly stylizovat, ale chtěly jsme, aby Jeden svět byl intenzivní, aby nešlo jen o projekci několika filmů. Chtěly jsme toho lidem ve Varech přinést víc.

Co jim tedy letos přinesete?

Zájemcům nabídneme témata a filmy, které odrážejí aktuální dění ve společnosti, a máme tři koncepční linie – specializovaný program pro školy, festivalový program pro širokou veřejnost a doprovodný program, třeba Běh pro Jeden svět už potřetí, nebo letos chystáme besedu s profesorem z Karlovy univerzity k tématu festivalu „Až naprší a uschne“. Program pro veřejnost je výběrem z pražského hlavního programu. Ten obsahuje přes sto filmů a do regionů pouští Praha kolem čtyřiceti padesáti filmů, ze kterých lokální koordinátoři vybírají filmy pro svůj region.

Jak filmy vybíráte?

V první řadě musíme všechny filmy vidět. Při sestavování programu se pak řídíme tím, že chceme, aby výběr souvisel s tématem festivalu, aby byl zajímavý pro místní publikum. Většina filmů je provázená debatou s hostem, takže sháníme lidi, kteří mají k danému filmu co říct. Buď to jsou odborníci na dané téma, nebo jsou to režiséři, protagonisté filmu.

Vlastnímu festivalu předcházejí projekce pro školy…

Školní projekce, jejichž koordinátorkou je kolegyně Gabriela Štěrbová, začínají od 9. března. Jsou určené nejen pro karlovarské školy, ale i školy z blízkého okolí. Loni projekce vidělo kolem 1 800 žáků a studentů, letos jich bude ještě víc. Filmy jsou vybírané s ohledem na věk, vždycky je součástí projekce moderovaná debata. K některým filmům máme hosta (u snímku Pro Samu to budou například Lenka Klicperová a Markéta Kutilová- válečné novinářky – pozn. redakce), kterého se studenti mohou ptát. Chceme, aby o tématu přemýšleli a nebylo to jen o tom, že šli do kina.

Kde se veřejnost dozví podrobný program festivalu?

Program včetně dalších informací je zveřejněn na webových stránkách festivalu Jeden svět.