„Tento nápad vzešel z ankety Čtvrti sobě a nakonec ji i vyhrál. Před časem jsme měli navíc setkání s obyvateli Drahovic, kteří si přáli vytvořit zde něco podobného jako je Náplavka u Ohře. V Drahovicích je sice také celkem pěkný prostor kolem řeky, ale není pro tyto účely úplně vhodný,“ vysvětluje ředitel Kanceláře architektury města (KAM) Karel Adamec.

A tak komunitní místo vznikne z Drahovického mostu, který své hlavní poslání přestal plnit v momentu, kdy se na levém břehu řeky zprovoznil průtah a most se na novou rychlostní komunikaci nenapojil.

Přeměna by přitom nemusela a také nebude podle Adamce finančně až tak náročná. „Vymění se povrch. Starý asfalt nahradí nový, který bude pomalován grafikem. Máme deset adeptů, kteří by se toho ujmout, vítěze jsme ještě nevybrali,“ upřesňuje ředitel KAMu.

V květnu se tam konala akce s veřejností, kdy si lidé mohli přinést barevné spreje a most posprejovat. „Vznikla tak malba, která bude vítěznému grafikovi sloužit jako podklad pro jeho finální osobní výtvor v rámci street art,“ nastiňuje postup prací na Drahovickém mostě Adamec.

Během přeměny se počítá také s novým mobiliářem, který by měly tvořit lavičky a stoly, o zastřešení se neuvažuje. Plochu by měl také oživit stánek s občerstvením. „Chtěli bychom, aby tento prostor byl obydlen lidmi, protože si to vzhledem ke svému potenciálu určitě zaslouží,“ uzavírá architekt města.

Most je totiž místem, které lidi i nadále využívají. Přeměna by neměla stát více než čtyři miliony korun a hotová by mohla být ještě do konce letošního roku.