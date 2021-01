Kvůli opravě železničního náspu u Dalovic znečišťovala auta nebezpečně komunikace.

Do sporu, který mohl skončit až pozastavením stavby, se dostal Drážní úřad s Údržbou silnic Karlovarského kraje. Důvodem byla oprava sesutého železničního náspu u Dalovic. Auta, která převážela materiál na stavbu z lomu poblíž Děpoltovic, znečišťovala komunikace. Kvůli nízkým teplotáma vlhkému počasí se na silnicích vytvářel nebezpečný povrch. Na to opakovaně upozorňovali řidiči. Problém vyřešil ještě před vygradováním sporu Drážní úřad, když v prosinci uvedl částečně opravený násep do zkušebního provozu.