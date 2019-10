Opravdu lepší den na Drakiádu, která se konala v sobotu v Hájích u Chebu, si účastníci vybrat nemohli.

V Hájích u Chebu se v sobotu konala Drakiáda. Všichni účastníci si to opravdu užili, protože byl poslední teplý den a k tomu foukal i příjemný větřík, který draky dokázal udržet ve vzduchu. | Foto: Deník / Jana Kopecká

Nejenže byl krásný teplý říjnový den, ale do toho foukal příjemný větřík, který dokázal udržet draky ve vzduchu. „Je krásně, takže jsme si to opravdu užili. A je fajn, že tato tradice stále zůstává. Draky jsem pouštěla jako malá hlavně s tatínkem a strašně mě to bavilo,“ svěřila se Kateřina Lafata, která na Drakiádu přišla se synem Kubíkem. Nejvýše létajícím drakem byla Bezzubka Haničky Liškové, nejdéle se na nebi udržel dráček Verunky Fojtíkové, nejkrásnější pak byla Rybka Péti Kopty a Batman Kačky Malé.