Jste v podstatě nejúspěšnějším politikem v Karlovarském kraji, v němž v parlamentních volbách vyhrálo hnutí ANO, a to hlavně díky vašim hlasům. Čím si tento úspěch vysvětlujete? Pílí, šarmem nebo argumenty, jimiž dokážete čelit vašim oponentům?

V první řadě bych chtěla poděkovat všem, kdo přišli v Karlovarském kraji k volbám a samozřejmě zvláště těm, kteří volili naše hnutí ANO a případně mi dali preferenční hlas. Moc si toho vážím. Těžko hodnotit, z čeho tak významná podpora pramení, ale vždy jsem se snažila pro náš kraj vybojovat maximum možného a především chci dotahovat věci do konce a dohlédnout, aby byly prospěšné projekty skutečně realizovány. Obdržené hlasy jsou týmovou prací a pro nás vysvědčením za dosavadní činnost.

Jste opět zvolenou poslankyní Parlamentu České republiky za Karlovarský kraj na další čtyři roky. Co byste chtěla pro Karlovarský kraj prosadit, čemu se budete ve sněmovně věnovat a co dokončit?

Těch věcí je hodně, ale je otázkou, jaká bude moje pozice ve sněmovně. Každopádně ale budu bedlivě hlídat, aby dálnice Karlovy Vary – Cheb byla do doby kompletního dokončení směrem na Prahu bez poplatku a aby se co nejrychleji realizovaly další úseky. Budu i nadále bojovat za zřízení stanoviště letecké záchranné služby a samozřejmě stále platí, že proces transformace Karlovarského kraje v souvislosti s útlumem těžby hnědého uhlí musí být transparentní. Řešit budu chtít i otázky z oblasti zdravotnictví nebo školství. O Karlovarském kraji musí být prostě stále slyšet.

Koaliční jednání o nové vládě teprve začínají a nevíme, kdo se na čem domluví. Čemu byste dala přednost vy? Umíte si představit, že hnutí ANO bude po osmi letech pracovat v opozici?

O dalším vývoji nechci spekulovat. Pro hnutí ANO dopadly volby na jednu stranu velmi dobře, neboť jsme jako suverénní strana vyhráli. Na druhou stranu je to ale výsledek, který nám nedává příliš manévrovacího prostoru, ale uvidíme. K případné cestě do opozice mohu říci jen jednu věc, minulý rok v říjnu po krajských volbách nás zvolené subjekty obešly a já si neuměla představit, že budu v opozici. Už tam sedím rok a vím, že každá role, tedy ať ta v koalici nebo v opozici, má své výhody a nevýhody. Důležité je se nezbláznit a uvědomit si, že práce v politice je práce pro lidi. A pokud se dokážete stále zajímat o jejich problémy a starosti, tak vám to dává smysl jak ve vládnoucí koalici, tak v případné opozici.

Uvedla jste, že poslanci zvolení za Karlovarský kraj by měli spolupracovat a snažit se o to, aby tento region nebyl státem opomíjeným otloukánkem. Bude to platit i nadále?

V podstatě bych mohla odpovědět podobně jako na předešlou otázku. Před čtyřmi lety jsme byli tři poslanci v koalici a dva v opozici, teď se poměr s největší pravděpodobnosti otočí. Podstatné ale je, abychom v Poslanecké sněmovně dokázali táhnout za jeden provaz a bojovat společně za náš kraj. Já i Renata Oulehlová jsme na to připravené a věříme, že to tak budou vnímat i ostatní poslanci zvolení za Karlovarský kraj.

Jste velmi zaměstnaná žena, máte dospělého a téměř dvouletého syna, rodinu, manžela, domácnost… Není to příliš? Máte recept na to, jak skloubit kariéru , ať jakoukoli, s rodinou a prací? A nezbláznit se?

Není to vždy snadné skloubit a zvládnout. Veškerý čas věnuji pouze práci a své rodině. Bohužel všechny koníčky a další věci musí jít stranou a musím plánovat každou minutu svého programu. Myslím si, že základem mého, řekněme politického úspěchu, je fungující rodina, opora v manželovi a ochota pracovat pro lidi a nehrát si na to, že jsem poslankyně, bývalá hejtmanka nebo starostka. Pokud někomu mohu pomoci, nebo mohu přispět k tomu, aby se některé věci napravily, udělám to. A je mi jedno, z jaké pozice nebo funkce. A když to zvládnu, tak se samozřejmě těším domů na manžela a své syny.