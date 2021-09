Po příjezdu k vlakům pak bylo důležité prohlédnout prostor havárie a zjistit rozsah. „V tu chvíli si musíme říci, zda na to stačíme, nebo jestli zavoláme posily. Podstatné však je zachovat chladnou hlavu,“ řekl lékař.

Už zase vlak. To se honilo hlavou plzeňskému lékaři Romanu Lanzendorfovi, když ráno 4. srpna letošního roku obdržel prvotní hlášení o srážce vlaků u obce Milavče na Domažlicku. Lékař letecké záchranné služby a anesteziolog, který se urgentní medicíně na vrtulníku věnuje už od roku 1995, si společně se svými kolegy převzal ve středu, 15. září z rukou hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové poděkování právě za zásah u Milavčí.

