Období koronavirové krize nebylo pro Dům dětí a mládeže v Karlových Varech (DDM KV) jednoduché. I tam museli zaměstnanci operativně řešit potíže spojené s uzavřením. Navíc i toto zařízení na pandemii finančně doplatilo. Ředitelka Dana Babincová říká, že například jen za kroužky vracelo rodičům 200 tisíc korun.

Jak jste se vyrovnali s krizovým obdobím? Jak moc to bylo pro organizaci náročné?

Dům dětí je školské zařízení, proto se na nás vztahovalo uzavření – stejně jako na školy. Na začátku pandemie pedagogičtí pracovníci dodělávali formou home office dokumentaci a přípravu na otevření. Když jsme ale zjistili, že uzavření školských zařízení bude delší, rozhodli jsme se pro aktivity, kterými bychom mohli pomoct. Začali jsme šít roušky. Našili jsme jich kolem čtyř set. Něco jsme dali do domova důchodců ve Staré Roli a v Drahovicích, nějaké roušky jsme zavezli do nemocnice v Karlových Varech a část jsme si jich nechali pro vlastní potřebu.

Pomáhali jste ještě nějak seniorům?

Kolegyně z keramických kroužků přišly s báječným nápadem, že připravíme velikonoční výzdobu pro obyvatele Domova důchodců ve Staré Roli. Na Den matek kolegyně vyrobily pro maminky – seniorky srdíčka, jako poděkování a malou pozornost.

Řada organizací renovovala během pandemie své objekty. Vy také?

V rámci uzavření našeho zařízení pro veřejnost jsme se rozhodli pro „drobné opravy“ vlastními silami. Pedagogičtí pracovníci vzali do rukou lopaty, krumpáče, sbíječku a vyrazili na zahradu na Čankovské. Zahrada je upravená, vyčištěná a náš správce vyrábí, opět svépomoci, lavičky. Ze zahrady pomalu vzniká odpočinková zóna, kde budou moct trávit čas dokonce i rodiče s dětmi ze sousedního sídliště.

Vraceli jste peníze za zrušené kroužky? Kolik to bylo?

Ano, peníze za zrušené i přerušené zájmové aktivity vracíme postupně rodičům na účet. Jedná se samozřejmě o poměrnou část. Je to veliká administrativní zátěž, proto jsme rodiče informovali, že budou mít peníze na účtu do konce školního roku. V celkovém objemu se jedná o částku přes 200 tisíc korun.

Jak je to letos s tábory? Jsou ještě nějaká volná místa?

Od poloviny dubna nás rodiče zahrnovali telefonáty a maily, jak to bude s tábory. Pobytové tábory pořádáme na Vladaři u Žlutic a ve Studánce u Aše a jsou připravené. Rodiče jsme informovali o určitých opatřeních a na základě toho jsme čekali, kolik dětí se odhlásí. Musím říct, že úbytek byl minimální. Některé turnusy jsou naprosto plné a na ostatních zbývá pár volných míst.

Budou tábory ve stejné režii, nebo je čekají změny?

Tábory budou letos trošinku jiné. Veškerá táborová činnost se bude odehrávat v táboře nebo v jeho bezprostředním okolí. Výlety se letos neuskuteční. Museli jsme přistoupit i na limitování návštěv na táboře. To znamená, že letos se tábory obejdou bez doprovodných programů – například návštěva známé osobnosti, vystoupení šermířů či divadelníků. Hlavní vedoucí jednotlivých turnusů s tím počítají a připravili si do zásoby ještě více her, tak aby se děti na táboře nenudily a užily si ho.

A jak je to s příměstskými tábory?

Naše tradiční nabídka táborové činnosti zahrnuje již několik let příměstské tábory. Jsou stále populárnější. Trvají od pondělí do pátkuod 8 do 16 hodin. Protože jsme školské zařízení, i při této činnosti se snažíme o primární prevenci. Cena jednoho turnusu je uchopitelná i pro rodiny s více dětmi anebo i pro rodiny sociálně a materiálně slabší. Rádi bychom vytáhli děti z ulice sídliště nebo od počítačů a ukázali jim, že trávit volný čas se dá zábavně i jinak. Každý týden je přitom jiný – jiné výlety, jiná místa, jiné aktivity. Mým přáním je ukázat dětem místa, kde ještě nebyly, a to ať v našem regionu, tak i v jiných krajích. Zabijákem příměstský táborů je monotónnost aktivit. Myslím, že u nás to neplatí. Vedoucí příměstských táborů a jejich pomocníci již mají program sestavený a na děti se těší.

Jaké nabízíte kroužky?

Zájmová činnost pravidelná neboli zájmové kroužky jsou základem činnosti domu dětí. Každým rokem se snažíme nabídnout velikou rozmanitost zájmových aktivit, tak aby si každé dítě našlo tu, která mu bude přinášet radost. Mottem DDM KV je „Každé dítě má právo na úspěch“, a to se snažíme naplnit. Ve svém volném čase se věnuje zájmu, který mu přináší radost a osobní uspokojení. Myslím si, že mám jednu z nejhezčích prací. Děláme radost dětem a ony nám to vracejí svými dovednostmi, pokroky, osobní pohodou a úsměvem. Naše nabídka je opravdu široká: taneční kroužky, sportovní aktivity, keramické a výtvarné činnosti, hudební zaměření, eko aktivity a kroužky se zvířátky, technické kroužky… Kompletní nabídka je na našich webových stránkách.

Už se na ně mohou lidé hlásit?

Na zájmové kroužky se děti mohou hlásit na konci prázdnin. Pravidlem ale zůstává, že na začátku září dostanou rozvrh a pak se snaží „napasovat“ svoji aktivitu do programu. V praxi to znamená, že se začínají hlásit od druhého zářijového týdne.