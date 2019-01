Karlovarský kraj – „Budoucnost Pražského Výběru nedokážu odhadnout," přiznává legendární muzikant a zpěvák Vilém Čok.

Zpěvák a baskytarista Vilém Čok. | Foto: Agentura VLP

Baskytarista, zpěvák, autor hitů i příjemný společník s jasně daným názorem. Takový je muzikant Vilém Čok, který má za sebou účinkování v mnoha projektech a kapelách a dodnes si řada fanoušků bez něj neumí představit sestavu kultovní kapely Pražský Výběr. Nyní Vilém Čok koncertuje s vlastní kapelou, se kterou zavítal v sobotu na vystoupení do Sokolova. Při této příležitosti vznikl následující rozhovor.

Jak se vám v kraji líbí?

Jako všude jinde. V Karlovarském kraji jsou krásná místa. Hraju tu rád. Je tu skvělé publikum a příjemní lidé.

Jak často hrajete v Karlovarském kraji a plánujete ještě tento rok i další koncerty?

Ve vašem kraji hraju jednou, maximálně dvakrát do roka. Letos jsme tu hráli poprvé. Ale lidé se mohou těšit ještě na jeden koncert. A to 29. září.

Stýská se vám po Pražském Výběru?

Slovo „stýská" není ten správný výraz. Dohodli jsme se, že do konce tohoto roku odehrajeme pět společných koncertů. Co se stane potom, bude záležet na mnoha faktorech. Tedy na tom, zda na nás fanoušci nezapomněli, a také na tom, jak se nám povede vyčistit si osobní vazby. To bude nejdůležitější. Nejsem schopen další činnost Výběru odhadnout.

Pocítili ekonomickou krizi také muzikanti?

Podle mě dolehla úplně na všechny. Je vidět, že lidé si peníze drží, i když je mají. Více zvažují, za co je utratí a za co ne. Jeden z prvních škrtů, který lidé udělají ve svých rozpočtech, jsou finance na kulturu. Zcela ji odříznout je ale chyba, duševní potrava je rozhodně lepší, nežli zprávy v komerčních televizích…

Když se řeknou Karlovy Vary, co se vám vybaví?

V první řadě ruští spoluobčané (řekl s úsměvem na tváři). A také si vybavím „vaši" zdravou vodu… I když se přiznám, moc mi nejede…

Jaké plány máte do budoucna? Na co se mohou fanoušci těšit?

Na koncertech představujeme podstatnou část aktuální desky Živá voda, plus další bonusy z písní, které lidi znají z minula. Nechybí Holky rohypnolky, Václavák, Karel nese čaj, Ó hory a další. Kdo se bude chtít dozvědět mé koncertní aktivity i mou další činnost, nechť vstoupí na mé internetové stránky (www.vilemcok.com). Na příští rok připravuji své best off, selekci písniček z posledních třech CD. Součástí produktu bude i nahraný live koncert. Takže to budou 2 nosiče. Cd a DVD v jednom obalu.

Sledujete také nové talenty, možné budoucí hvězdy? A jaký máte vlastně názor na televizní pořady, jako je SuperStar nebo ČeskoSlovensko má talent?

Pravidelně tyto pořady nesleduji. Jen čas od času. Ale s těmito soutěžemi souhlasím. Je dobře, že něco takového existuje. Podle mě je v nich ale jeden zásadní problém. Dlouhodobá prezentace těch mladých zpěváků je do budoucna nejistá. Nejen tím, že doba je stále tvrdší, ale i (jako)manažery, kteří se kolem nich rojí a často je využijí jen do konkrétní show. A když prostě prohrají, jdou z kola pryč. A jejich místo zaplní další. Jen ti nejlepší a nejvytrvalejší mají šanci na opravdový úspěch. Je to běh na mnoho let a to nejlépe vydrží ten, kdo začal úplně odspodu. Ten, kdo buduje něco z ničeho.