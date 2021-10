Na čtyřicet studentů a studentek z celé České republiky, kteří dokázali po 18 měsíců plnit stanovené cíle, dostalo Cenu vévody z Edinburgu. Mezi nimi i Barbora Netíková a Erik Urbaník z Chebu.

Barbora Netíková a Erik Urbaník z Domu dětí a mládeže Sova. | Foto: DDM Sova

„Díky programu jsem v rámci dobrovolnictví vedla taneční kroužek. Učila jsem děti různé choreografie, vyvrcholením bylo vystoupení dětí na vánočních trzích. Pro děti to byl naprosto úžasný zážitek. Účast v programu mě donutila se pravidelně věnovat svým cílům a dotáhnout je do konce. Nejvíce mě bavila expedice - vzít si s sebou batoh, vyrazit do přírody a tam tři noci přespat, to mě zcela vytáhlo z komfortní zóny. Navíc jsem s sebou vzala i své štěně, pro které expedice byla snad ještě náročnější než pro nás,“ říká Barbora Netíková z Domu dětí a mládeže (DDM) Sova v Chebu, která 19. října v Kaiserštejnském paláci v Praze převzala zlatou Cenu vévody z Edinburghu.