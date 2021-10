Všichni tři jsou shodou okolností i starosty svých měst. Jan Bureš je navíc v krajské radě a náměstkem hejtmana. Deník je oslovil a ptal se, zda si své dosavadní posty ponechají.

Starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO 2011) uspěla ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky díky preferenčním hlasům. Ze třetího místa kandidátky ANO se dostala na druhé, přeskočila tím dosavadní poslankyni Věru Procházkovou, což podle svých slov nečekala.

"Paní Procházková je persona, tudíž jsem to nečekala. Určitě mě to překvapilo a potěšilo. Jestli zůstanu starostkou i poslankyní ještě nedokážu odpovědět, protože jsem to nečekala a tudíž nad tím ani nepřemýšlela. V nejbližších dnech to budeme řešit na krajském představenstvu a samozřejmě s rodinou," řekla v neděli Oulehlová.

Do Poslanecké sněmovny byl zvolen i lídr Starostů za Karlovarský kraj Jan Kuchař, který celou situaci rovněž nečekal a výsledek byl pro něj absolutní šok. „Ještě mi vlastně nedochází, co se stalo," řekl starosta Františkových Lázní po vyhlášení výsledků voleb. V pondělí na dotaz Deníku odpověděl, že k poslaneckému mandátu bude i nadále vykonávat funkci starosty.

Do třetice byl zvolen starosta Ostrova Jan Bureš, který je také radním kraje. I on Deníku prozradil, jak bude popkračovat. "Jak jsem avizoval již před volbami, zůstanu jako neuvolněný starosta a budu rezignovat na pozici prvního náměstka hejtmana, zůstanu jen krajským zastupitelem," řekl.

V Karlovarském kraji vyhrálo volby hnutí ANO 2011, když od voličů obdrželo 33,06 procenta hlasů. Na druhém místě byla koalice SPOLU se ziskem 20,2 procenta hlasů. Na dalších místech následují koalice Piráti + STAN s 14,2 procenta hlasů a SPD s 12,7 procenta. V Karlovarském kraji přišlo volit 57,10 procenta oprávněných voličů.