Připravit KV Arénu na zahájení olympiády, poté ji přestavět na hokejový stadion a za čtyři dny opět připravit závěrečný ceremoniál. To byl úkol pro pracovníky karlovarské KV Arény, kde devátá zimní olympiáda dětí a mládeže v neděli začínala a včera se tam konal závěrečný ceremoniál. Dnes se závodníci rozjíždí domů.

Medailový ceremoniál na 9. zimní olympiádě dětí a mládeže v Karlovarském kraji se konal před hotelem Thermal. Foto: Dominik Hron | Foto: Deník / Redakce

„Pro nás to není problém, pokud jsme s pořadatelem dobře dohodnuti na všem, co on potřebuje, zvládáme. Takže složitější je někdy se na všem dohodnout a vyjednat požadavky obou stran než samotná realizace,“ říká jednatel KV Arény Roman Rokůsek. S připraveností KV Arény a všech ostatních sportovišť byla spokojena i předsedkyně řídícího výboru olympiády Jana Mračková Vildumetzová.