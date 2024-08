Je tomu právě dvacet let, co při tragické nehodě zemřel na cestě na golf na Olšová Vrata v Karlových Varech národní hokejový trenér Ivan Hlinka. Fanoušci na něho nezapomínají a sešli se v Karlových Varech u jeho pomníčku.

Bylo pondělí 16. srpna roku 2004, kdy se po Karlových Varech rozletěla zpráva, že na hlavním tahu směrem na Prahu havaroval trenér národního hokejového týmu Ivan Hlinka. S vážnými zraněními byl tehdy převezen do nemocnice, komunikoval, přesto mu už lékaři nedokázali pomoci. Hokejový národ zasáhl smutek.

„Tuto smutnou zprávu jsem se dozvěděl chvilku na to. Už nevím, kdo mi to řekl, ale asi to byl někdo z lékařů,“ vzpomíná na tragédii, od níž právě uplynulo dvacet let Ladislav Trubač, který je odnepaměti spojen s karlovarským hokejem. „S Ivanem jsme byli velcí přátelé. On byl s Karlovými Vary pupečně propojen. I když bydlel v Litvínově, jezdíval hrát golf až k nám na Olšová Vrata. V ten den také právě jel na golf,“ pokračuje.

Jako viníka tragédie tehdy karlovarský soud označil Františka Veletu, řidiče prádelen, který jel v opačném pruhu než Hlinka, a to ve směru na Karlovy Vary. Vyměřil mu dvouletý trest vězení s podmíněným odkladem na dva roky. Pět let rovněž nesměl řídit auto. Veleta přišel také o práci u Karlovarské prádelny, pro kterou jezdil. Tvrdil, že mu do cesty vběhlo zvíře, jeho nákladní vůz se stal neovladatelným a vjel do protisměru. Jenomže soud mu neuvěřil, protože k tragédii došlo v místě, kde se ještě před 20 lety dalo odbočit směrem do Drahovic, kde Veleta v té době bydlel. „Ano, tehdy tam nebyla plná čára a zákaz odbočení,“ poznamenává Trubač. Až po tragédii tam došlo ke změně.

Sám Veleta vyvázl z nehody bez vážnější újmy na zdraví, v nemocnici pobyl tři dny. V současné době má žít mimo Karlovy Vary.

Na místě, kde Hlinka havaroval, nechali hokejoví fanoušci a trenérovi přátelé postavit pietní místo. U něho se scházejí, především při výročí jeho úmrtí. Letos tak zde nemohli chybět nejen členové litvínovského fanklubu Ropáci On tour, ani představitelé karlovarského hokeje – Trubač, nebo Pavel Patera a David Moravec, noví trenéři HC Energie a zlatí hokejisté z Nagana, kteří s Hlinkou zažili zlatá léta.

„Musíme sem každý rok, je to naše povinnost. Pomníček obhospodařujeme. I letos jsme ho kompletně vyčistili, umyli, položili kytici a zapálili svíčku, tu první jsme už zapálili ráno u nás před zimním stadionem v Litvínově. Z Karlových Varů pak jedeme do Olšan, kde je Ivan pochován,“ svěřuje se šéf litvínovského fanklubu Jan Ptáček.

„Ta léta s Ivanem pro mě byly nejkrásnější hokejové roky, byl jsem v reprezentaci a vyhráli jsme Nagano. Když vzpomínám na pana Hlinku, tak jen v dobrém, pozitivně a úsměvem,“ říká olympijský vítěz Moravec.