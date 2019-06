Dvě karlovarské základní školy stále čekají na svoje první sportovní hřiště. Zatímco škola Dukelských hrdinů už má částečně vyhráno, škola 1. máje ve Dvorech stále neví, na jak velké ploše své první venkovní hřiště bude mít.

Základní škola Dukelských hrdinů v Karlových Varech. | Foto: DENÍK/Silvie Risová

„Radní na svém posledním jednání schválili vyhlášení výzvy na realizaci stavby hřiště u školy Dukelských hrdinů. Hřiště by se mělo vybudovat od července do října, přičemž jeho předpokládaná cena by měla být čtyři miliony dvě stě tisíc korun bez daně,“ uvedla karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.