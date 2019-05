Na výsledky si voliči musí počkat do nedělního večera. Už nyní však odhady členů volebních komisí naznačují, že bude volební účast stejná, nebo jen o trochu vyšší než tomu bylo před pěti lety.

V Karlovarském kraji se volby odehrály bez problémů. „Neřešili jsme žádné potíže,“ uvedl Jaroslav Krajc, vedoucí organizačního odboru chebské radnice, který má v Chebu na starost organizačně-technickou část voleb. Ani bouřka, která se Chebskem prohnala, volby negativně neovlivnila - nikde proud nevypadl. Klid hlásí také policisté. „Nikde nedošlo v souvislosti s volbami k žádnému inspicientu,“ potvrdila policejní mluvčí Zuzana Týřová.

A jak vypadala sobota ve volebních místnostech?

Členové volebních komisí potvrzují, že největší nápor zažívají hned po otevření místností. Kolem 13. hodiny evidovali ve volební místnosti číslo 18, která se nachází na chebské Americké škole, účast do 15 procent. K jejich kolegům do vedlejší místnosti přišlo tou dobou víc voličů, a to přes 22 procent. V té samé volební místnosti přitom měli před pěti lety účast pouhých 10,29 procent.

„Většinou chodí volit ty stejné tváře. Kdo přijde k volbám do Evropského parlamentu, chodí volit pravidelně,“ řekla Jana Richterová, místopředsedkyně komise ve volební místnosti číslo 18.

Podle členů volebních komisí chodili volit lidé napříč věkovými kategoriemi, často přišly celé rodiny, tedy rodiče s dospělými dětmi. Zajímavostí je podle některých členů komisí zvýšený zájem o volby z řad mladých lidí, jejichž rodiče pochází z Vietnamu.

Často také museli členové komisí radit, jak se ve volbách do Evropského parlamentu volí. Lidé často přišli s tím, že pokud nedají preferenční hlas, započítají se hlasy automaticky prvním dvěma kandidátům.