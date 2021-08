Stavba nového Dvorského mostu v Karových Varech doznala za poslední prázdninové dny značného pokroku. Minulý týden tak došlo na zásadní milník - osazovaly se na pilíře ocelové nosníky. Stavba běží podle předem daného harmonogramu, a tak by se řidiči mohli po novém Dvorském mostě projet už před letošními Vánoci.

"Mostní konstrukce má tři pole, na každém z nich je sedm nosníků, každý z nich váží 15 tun. Nosníky budou spojeny, postaví se kolem nich bednění a budou zality betonem, a tím vznikne už za několik týdnů budoucí mostovka," informoval mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.

Nejdříve se osadily nosníky na prostřední pole, následně se přistoupilo na stranu mostu, která se nachází na dvorské straně. Poté přistoupila zhotovitelská firma, společnost Eurovia, k poslední části této etapy - tedy k nosníkům na tuhnické straně. Kvůli tomu byl dočasně omezen provoz na kruhové křižovatce u Dvorského mostu a dopravu tam řídili pracovníci stavby.

"Práce se provádějí s uzávěrou řeky Ohře pro vodáky. Ti ale přesto mezi pilíři proplouvali. Nezastavily je ani bóje v řece nad mostem, ani plavební značky zákazu proplutí. Správně by měli vodáci v označeném místě přistát u břehu a lodě pod stavbu přenést," dodal Kopál.

Celá stavba nového Dvorského mostu má stát 150 milionů korun, což je o 30 milionů více, než jaký byl odhad města. Náklady na to hradí Karlovy Vary ze 700milionového úvěru, který si vzaly na velké investiční akce. Letos se proinvestuje 135 milionů, v příštím roce pak dalších 20. Proces stavby je urychlen stejně jako ten Doubského, a to v rámci takzvaného žlutého fidicu.

Město Karlovy Vary také už dořešilo opravu nedalekého mostu Kpt. Jaroše v rámci reklamací. Zhotovitelská firma Stavby mostů Praha ho totiž v roce 2017 opravila špatně. Krátce po uvedení do provozu se ukázalo, že se most prohnul opačným směrem. Most je definitivně hotov. Stavbaři pro zesílení nosné konstrukce použili zcela nový materiál s nevšedními vlastnostmi. Jeho světová premiéra byla právě na tomto mostě.

Mezitím se stále řeší stav dalších strategických mostů - Chebského a Ostrovského (Thalmanův). Město také opravuje dva menší mosty u Císařských lázní a u Kome.