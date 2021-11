Pozitivní prognózy, že se nový Dvorský most v Karlových Varech otevře už na konci listopadu, se naplňují, a to ještě s lepším termínem. Jak totiž v pondělí aktuálně informoval mluvčí radnice Jan Kopál, stane se tak totiž už 22. listopadu.

Dvorský most se otevře už 22. listopadu. | Foto: Deník/Jana Kopecká

„Jsem opravdu moc ráda, že se povedlo dosluhující most letos na jaře zdemolovat a zahájit stavbu nového, který bude řidičům i chodcům otevřen ještě dříve než bylo plánováno. Jeho stavba trvala téměř sedm měsíců, zhotoviteli zde patří velké díky za dodržení termínu navzdory nelehké době ve stavebnictví. Neméně důležité je také to, že nový most bude oproti tomu původnímu širší, a to včetně chodníku, který je určen pro chodce a cyklisty. Most byl postaven na životnost dalších 100 let, tedy za předpokladu, že se o něj bude vlastník řádně starat. Most otevřeme pro dopravu oproti původnímu termínu dříve, a to už 22. listopadu,“ dodává primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, která také podotýká, že má radost z otevření mostu právě před příchodem nadcházejících vánočních svátků.