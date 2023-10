Uprostřed památkově chráněného areálu v Ostrově, takzvaného Posvátného okrsku, stojí objekt, kterého každého návštěvníka musí zaujmout. Na vyvýšenině, k níž vede mnoho schodů, se nachází červeno růžová kaple. Je to Kaple svaté Panny Marie Einsiedelnské, která je kopií poutní kaple ve švýcarském Einsiedelnu. Už o Posvátném okrsku jako takovém se říká, že je nabitý zvláštní energií. Kaple je pak opředena legendou, že staviteli měl pomáhat sám ďábel. Pověst je navíc podpořena záhadným otiskem ruky, který se nachází přímo nad vstupem do kaple.

Úctu k celému areálu a ke kapli jako takové mají nejen památkáři, ale i zaměstnanci infocentra, které se nachází pod kaplí. Navíc i lidem, kteří zažili doby totalitního režimu, byla krása zdejších památek dlouho zatajena. V 50. letech minulého století totiž areál obsadila armáda, která ho obehnala plotem. „Ani my Ostrovští jsme vlastně nevěděli, co se za tím plotem nachází. Přes plot jsme neviděli. A když vojáci v roce 2004 odešli, nestačili jsme se divit,“ říká Jana Dvořáková z infocentra.

I když ona sama nikdy nic zvláštního v kapli nezažila, její kolegyně před časem redakci Deníku vyprávěla o strašidelné historce. „Je to asi rok, co už jsme chtěly s kolegyní zavírat. Říkám jí, že ještě musíme počkat na maminku s dvěma dětmi, co tam je. A ona na to odvětí, že nikoho takového neviděla. Areál jsme obešly a skutečně tam nikdo nebyl. Přijel následně i pán, co nám spravuje bezpečnostní kamery. Všechny dny byly v kamerovém systému zaznamenány, jen ten aktuální právě chyběly," svěřila se tehdy Jaroslava Beerová. „O Einsiedelnské kapli se mluví tajemně. Mám před ní velký respekt, a ten vyžaduji i od ostatních,“ upozorňuje Jana Dvořáková.

Kapli nechala postavit Sibyla Augusta, markraběnka bádenská (zemřela v roce 1733 - pozn. red.), která brala Ostrov jako svůj český domov. „Kvůli zdraví svých dětí vykonávala pouti a dostala se až do švýcarského Einsiedelnu, kde viděla originál naší kaple. Do Ostrova přivezla v roce 1709 plány. A protože byl terén svažitý, pozval si stavitel Sockh samotného ďábla. Když kapli dokončil, přišel si pro stavitelovu duši. Ten se ale schoval za Madonnu. Ďábel zbělel a už se nemohl dostat do pekla. Dostal vztek a praštil rukou do kaple,“ vypráví legendu.

„Vzhledem k tomu, že se původní kaple v Einsiedeln nedochovala ve svém originálním výrazu a řada dalších kaplí včetně kaple v Rastattu rovněž změnila výraz fasád, je kaple v Ostrově nejstarší dochovanou kaplí einsiedelnského typu v Evropě,“ uzavírá památkář Luboš Zeman.

Kaple Panny Marie Einsiedelnské

Kde stojí: Kaple Panny Marie Einsiedelnské stojí nedaleko Piaristického kláštera v Ostrově

GPS lokace: 50.3042597N, 12.9346481E

Kdy a kým byla postavena: Barokní kapli Panny Marie Einsiedelnské nechala vystavět jako kopii poutní kaple ve švýcarském Einsiedeln v letech 1709-1710 markraběnka Franziska Sibylla Augusta Bádenská. Architektem byl Santino Solari a stavitelem Johann Michael Sockh.

Kdy a jakou zažil největší slávu: Největší slávu zažila v letech po vysvěcení dne 8. září 1710.

Odkdy a proč chátrá: Po roce 1945 přestala být kaple udržována a postupně zcela zchátrala. Ovšem v letech 2001-2002 byla provedena celková rekonstrukce.