Letošní Funny Moon Gathering festival elektronické hudby, který se koná ve svazích na zámeckým parkem ve Valči, se přehoupl do své druhé poloviny. Je pátek, první prázdninový podvečer, teplota tam klesla jen k 15 stupňům Celsia a lehce poprchává. V bráně u vstupu si s anglicky hovořící obsluhou vyřizujeme jako novináři volný vstup. Je slyšet tlumená taneční hudba. Vyjíždíme autem nahoru až před závoru, cestu lemuje velké množství mobilních toalet. Vstupujeme do areálu plném aut, stanů, karavanů, ale i různých prodejních stánků a také s občerstvením.

Vzhledem k nepříznivému počasí tu nekorzuje mnoho lidí. Další sedí pod celtami, vaří si třeba jídlo, někteří u ohňů nebo v party stanech. V menší stage, kde hraje psychedelická hudba, posedává, polehává či se do rytmu vlní několik jedinců. Podle značek aut a konverzace mezi účastníky je jasné, že čeština tu nemá velké zastoupení. Vidíme auto s českou SPZ a u něho dvě dívky. "My jsme sem nepřijely za zábavou, ale za prací. Budeme tu v jednom stánku," říkají děvčata a pokračují: "Co máme v našem sortimentu? Šňupátka, kondomy, špunty do uší, alkohol testry, ale třeba i ovoce. To vše zadarmo."

Ceny na filmovém festivalu: Pivo za 60, klobása za 110, hranolky za 70 korun

Děvčata jsou totiž z nestátní nezisková organizace Drop In a do Valče přijela v rámci projektu Harm Reduction, který se zaměřuje na snižování či minimalizaci poškození drogami u závislých uživatelů. "Jsme tu do neděle. Naší prací je skutečně pomáhat těm, co už holdují drogám, aby dopady byly co nejmenší. I proto nabízíme alkoholtestry. Lidé tak před odjezdem mohou zjistit, zda mohou řídit či mají ještě počkat," vysvětlily pracovnice Drop Inu.

Jdeme dál, až přicházíme do hlavní části festivalu s velkou stage s totemy, v jejímž čele stojí ohromná výzdoba, připomínající kulturu ostrovních domorodých kmenů. Nachází se v uměle vyhloubeném dolíku, aby se produkce co nejméně šířila do okolí. Zde tančí už větší množství lidí.

Party se tu koná už po dvanácté a organizuje ji místní zastupitel Jiří Metod Kassl (Piráti) na pronajatých pozemcích od obce. Za tuto akci zaplatil Valči půl milionu korun. "Naše obec je velmi tolerantní. Za ty roky se snažíme najít způsob společného soužití pořadatele festivalu, který je naším zastupitelem, a Valčí. Ve stráni si udělal dolík, aby jeho akce naše občany co nejméně obtěžovaly," poznamenal valečský místostarosta Tomáš Petr (nezávislý).

Vedení obce chce své občany chránit, a proto bylo povinností pořadatele umístit kolem příjezdové komunikace velké množství mobilních toalet. Je také povinen pod pohrůžkou penále dodržet na místě pořádek. To se mu daří, protože v areálu se žádné odpadky neválí, na zemi neleží ani jeden nedopalek od cigaret.

NAJDETE SE? Slavkovský les zažil o víkendu běžeckou derniéru seriálu Běhej lesy

Festival se ve Valči koná od pondělka 27. června do pondělí 4. července. Podle pořadatelů nejde jen o hudební akci, ale alternativní umělecký happening uzavřené subkultury vyznávající alternativní energii a psychedelickou hudbu. V první části šlo především o přednášky a různé workshopy. Až od středy začala nonstop produkce taneční hudby. Lidé tu mohou tancovat, ochutnat dobrá jídla či pití, meditovat, podstoupit masáže či se zúčastnit přednášek. "Nejsme žádní technaři a free techno lidé, ale jsme subkultura, která uznává přírodu. Jsme proti tvrdým drogám a akceptujeme jen ty přírodní, jako je marihuana, houby a kaktusy, které jsou součástí kultur známých od nepaměti. K nám nepatří žádné smažky, lidé na amfetaminu (pervitinu - poznámka redakce) a pokud uvidím někoho užívat tvrdé drogy, tak toho z areálu prostě vyhodím. Dokonce tu pořádáme i přednášky o psychoaktivních látkách a jejich kladných účincích, třeba proti depresím. Jde například i o houby, které rostou volně kolem nás v Doupově a pro které sem lidé jezdí z celé republiky. Opravdu nejsme žádnými propagátory tvrdých drog. A co se týče Drop Inu, už dlouho s nimi spolupracujeme. Že nabízejí i šňupátka, to je součástí jejich prevence. Jejich zaměstnanci u nás fungují jako help scare a dokáží navázat kontakt i s lidmi, kteří by mohli mít začínající problém s tvrdými drogami," reagoval organizátor.

Na 12. ročník Funny Moon Gatheringu se nakonec podle něho sjelo neuvěřitelných 35 národností, lidé sem přijeli dokonce až z Austrálie, Nového Zélandu či Japonska. "Jedním z dýdžejů je Japonec a jeho posluchači přiletěli až z Japonska. Do naší subkultury patří i mnoho známých českých celebrit, to byste se divili, které to jsou. Patří k nim lidé z českého showbyznysu, nikoho jmenovat nebudu, protože k nám jedou za zábavou a chtějí zůstat inkognito. V pátek začal ve Varech festival a večer k nám přijeli herci a herečky z festivalu taxíky. Nikdo tu přitom neřeší, že to jsou celebrity. O tom naše subkultura je," dodal pořadatel.