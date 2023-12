Jaká je kvalita ovzduší v Karlových Varech? To se Karlovaráci stále nemají šanci dozvědět. Až v lednu se bude řešit, jakou formou budou údaje veřejnosti prezentovány. Ještě na jaře přitom lidem vedení města slibovalo, že údaje o tom budou v brzké době zveřejňovány na webových stránkách, a to dokonce on-line formou. „Systém umožní, že výstupy budou moci být zobrazeny na webových stránkách města,“ tvrdil náměstek primátorky Martin Dušek (ANO) na konci letošního května, kdy byl po dlouhých letech systém schválen. „Měření emisí nám dodá jako datovou službu společnost Agdata s.r.o.. Smlouva s ní bude sepsána na dva roky. Za dva roky měření a poskytování naměřených dat za toto období zaplatí město 650 tisíc korun,“ doplnil ho tehdy radní Petr Bursík (ODS).

Na jaře náměstek Dušek uváděl, že město vybere pro měření tři lokality, dvě v lázeňském území, a třetí v zatíženém místě, aby měření bylo objektivní. Uvažovalo se například o Růžovém Vrchu. Jenomže pak přišlo červnové zasedání zastupitelstva města, kde bylo měření emisí schváleno především jako podklad pro výroční zprávu Správy přírodních zdrojů a kolonád. Dopravně zatížená lokalita ve městě z projektu zcela vypadla a byla nahrazena jen dalším ne příliš objektivním místem v lázeňském území.

Ačkoliv se redakce Deníku snažila zjistit, proč a kdy došlo k zásadnímu obratu v této věci, adekvátní odpovědi se nedočkala. Opět se dozvěděla, že se čeká na další jednání komise pro lázeňství, která má až v lednu rozhodnout, zda uvolní informace pro veřejnost. Je to už minimálně třetí schůze komise v pořadí od červnového zastupitelstva. „Komise téma monitoringu ovzduší projednávala na začátku září, seznamovala se podrobněji se získanými daty a možnostmi práce s nimi a vyžádala si přístup k výsledkům měření pro všechny své členy. Ti se nyní průběžně s naměřenými hodnotami seznamují a na některém z příštích jednání pak budou posuzovat způsob prezentace veřejnosti. Jde o to, aby data byla zveřejňována v nějaké srozumitelné a vypovídající podobě,“ uvedla například mluvčí radnice Helena Kyselá letos v říjnu.

Během listopadu zasedla komise ale znovu. „Její závěr je, že v lednu bychom měli mít relevantní údaje z měření během podzimu a částečně zimy,“ odpovídal po jejím zasedání radní Bursík. Na dotaz, co bude se slibovanými přenosy on – line, odvětil: „V lednu se rozhodne, co bude dál a zda to budeme dávat on – line formou.“

Podobná odpověď byla i na to, zda město vůbec uvažuje o objektivních hodnotách z místa, které se nenachází v lázeňském území, kde radnice slibovala zřízení měřící stanice. „Přednesu tento dotaz na komisi. Já nevím, zatím jsem to neřešil,“ poznamenal Bursík. „Nevím, proč došlo v tomto projektu ke změnám. Vyměnili jsme si na radnici kompetence. Bohužel nedošlo k tomu, co se říkalo,“ reagoval náměstek Dušek. „Záležitost emisí jsem přebral do své gesce až na jaře,“ uzavřel Bursík.