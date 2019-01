Karlovarský kraj - Přečtěte si: Občanství pro Babiše a Ťoka? „Stouni“ zahrají pro seniory či Na letiště by chtěl Top Gun.

Občanství pro Babiše a Ťoka?

O udělení čestného občanství premiéru Andreji Babišovi uvažuje vedení Karlovarského kraje. Podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové je za tímto nápadem motivace premiéra k rychlejší stavbě dálnice mezi Karlovými Vary a Prahou. „Myslíme si, že když bude premiér naším čestným občanem, získá Karlovarský kraj v jeho očích větší vážnost a bude nám více nakloněn,“ uvedla hejtmanka.

S nápadem nemá problém ani vedení krajského města. To ale muselo řešit složitý problém. O udělení čestného občanství pro Andreje Babiše se podle našich informací dozvěděl ministr dopravy Dan Ťok, který kontaktoval karlovarskou radnici s tím, že chce být také čestným občanem. Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové má ale Ťok smůlu. „My neudělíme čestné občanství ani premiérovi, i když nápad kraje chápeme, ani ministru dopravy,“ doplnila primátorka. Vedení kraje bylo žádostí ministra Ťoka překvapeno, ale nechtělo tuto věc úplně shodit ze stolu.

Hejtmanka však měla předjednáno pouze jedno čestné občanství, a proto si lámala hlavu s tím, jak ministru dopravy vyjít vstříc. „Nakonec jsem se spojila se starostkou Krušovic a domluvila čestné občanství pro ministra Ťoka v této obci. Tam se totiž nyní staví obchvat, pod kterým je ministr podepsán, a jsou mu tam moc vděčni. Starostka mi dokonce slíbila, že po předání certifikátu čestného občana vezme ministra na exkurzi do místního pivovaru,“ dodala hejtmanka.

„Stouni“ zahrají pro seniory

Karlovy Vary - Legendární britská rocková kapela Rolling Stones míří do Karlových Varů, kde odehraje akustický koncert pro důchodce. Koncert potvrdil jednatel KV Arény Roman Rokůsek, který se osobně sešel i s frontmanem skupiny Mickem Jaggerem. „Mick mi prozradil, že už má plné zuby mladých lidí a že se chce více setkávat se svými vrstevníky. I proto se rozhodl pro šňůru koncertů určených seniorům,“ uvedl Rokůsek. Koncert Rolling Stones v Karlových Varech pro seniory potvrdil Deníku i Mick Jagger. Kapela si přála vystoupit s někým, kdo je srovnatelný věkem i popularitou. „Stouni se prý jednohlasně rozhodli pro Karla Gotta,“ dodal Rokůsek. Karel Gott byl na dovolené, a tak se vyjádřil alespoň krátce. „Až se vrátím, podívám se do diáře. Když budu mít volno, určitě si do Varů přijedu s Rolling Stones zazpívat,“ slíbil s tím, že by si chtěl s Jaggerem zazpívat svůj hit nazvaný Být stále mlád.

Copperfield hvězdou MFF

Karlovy Vary - Hvězdou příštího ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech bude mág a iluzionista David Copperfield. Podle našich informací se má tato americká ikona světa kouzel zúčastnit už slavnostního zahájení MFF. „Vrcholem jeho návštěvy má být zmizení jednoho z vybraných objektů v centru lázeňského města,“ prozradil náměstek primátorky Petr Bursík. Nám se podařilo zjistit, že si americký mág aktuálně vybírá ze tří objektů. Jde o Alžbětiny lázně, hotel Thermal a Císařské lázně. „Problém je v tom, že po mně všichni chtějí nejen zmizení stavby, ale i její návrat v opraveném stavu. Na to jsou moje kouzla, čáry a iluze krátké,“ prozradil nám Copperfield. Jestli tedy bude David Copperfield v Karlových Varech předvádět své umění, zatím jisté není.

Na letiště by chtěl Top Gun

Olšová Vrata - Sotva se o karlovarské letiště začala zajímat škola pro civilní piloty F Air, zaznamenalo vedení kraje další nabídku. Tentokrát se podle náměstka hejtmanky Martina Hurajčíka jedná o elitní americkou vojenskou školu Top Gun. „Mluvil jsem s několika americkými generály a těm se myšlenka výuky v Karlových Varech líbila,“ uvedl Hurajčík. Podle něho by ani s přítomností civilní školy nebyl problém. Vedení Top Gun naznačilo, že by malá výuková letadla mohlo využívat jako cvičné terče. „Ne že by po začínajících pilotech stříleli ostrými, ale elitní piloti by je mohli laserově zaměřovat při cvičných letech,“ dodal Hurajčík. Zpráva o zájmu Top Gun rozdělila na dva tábory i petenty, kteří protestovali proti škole F Air. Malá skupina protestuje i proti Top Gun, větší je z této možnosti nadšena. „Top Gun je jiná liga. Jsou zkušení piloti, kteří mají vzlet i přistání v malíčku,“ uvedla členka petičního výboru, která od příchodu Američanů očekává i zvýšený zájem o nemovitosti v okolí letiště. Elitní piloti Top Gunu jsou podle dostupných informací bohatí lidé, kteří by jistě měli zájem o domy v okolí letiště, a to nejen pro sebe, ale i pro své rodiny. „Tímto by se cena našich nemovitostí mohla hodně navýšit a to je pro nás důležité,“ dodala členka petičního výboru.



