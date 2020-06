Zdevastovaný areál pivovaru v karlovarských Rybářích zatím žádnou parádu světoznámým lázním nedělá. Ale časem se to změní, protože jeho majitel chystá rekonstrukci. Redaktoři Karlovarského deníku od něho dostali povolení a areál, který je postrachem celé čtvrti, prošli a popisují, jak to v něm v současnosti vypadá.

Scházíme se před branami pivovaru se správcem objektu Romanem Dytrychem. Těsně předtím opouští místo pět podivných osob. Dokumentujeme vše z venku, z parkoviště, a chceme i dovnitř, především do vysoké vyhořelé budovy. S tím ale správce nesouhlasí a musí znovu telefonicky žádat o povolení. „A vy tam vážně chcete? Já tam nikdy nebyl. Je to tam nebezpečné. Prý tam mají i psa. No, jak chcete, jděte si tam ale sami,“ říká po telefonickém hovoru.

Zdroj: Deník / Jana Kopecká

Máme hodně smíšené pocity. Nevíme, do čeho jdeme, zda tam někoho potkáme,a netušíme, co vše uvidíme. Hlavně máme problém najít vůbec vstup, schody. Otvor, který dříve sloužil jako dveře, je zavalen odpadky. Musíme se jimi „přebrodit“. Vcházíme do prvního patra, stále musíme překračovat haldy odpadků. Ve stropech jsou ohromné kulaté díry po sudech na pivo. Je velmi nebezpečné tam vstupovat, pokračujeme nahoru přes odpadky, odpadky a zase odpadky. Nikde nikdo. Dostáváme se do posledního patra. Tu a tam je nějaká deka, peřina, gauč. Na zemi se válí spousta kovových lžiček od přepalování drog a injekční stříkačky. Volá nám správce. „Jste tam nějak dlouho. Už jsem měl o vás strach a chtěl jsem volat i policii, zda se vám něco nestalo,“ vysvětluje.

Jdeme zpět dolů. U hlavní brány vidíme, jak do areálu naprosto v klidu vchází starší muž o holi a ztrácí se někam za odstavené kamiony. Jdeme se podívat, kam zmizel. „Oni bydlí i v těch kamionech. Loni je měli propojené, ale pak část shořela,“ říká správce objektu. Uvnitř jednoho z nich nacházíme trojici mužů v jejich bytečku, dva starší a jednoho kolem pětadvaceti let, a černého psa, který po nás naštěstí nevyjel. „Vy tu bydlíte?“ ptáme se. „Ano, jsme tu čtyři a pes,“ říká nejmladší obyvatel. „Celkem to tu jde,“ konstatuje jeden z těch starších. Ptáme se jich, zda vědí, že se má areál zbourat. „Jojo. A kam půjdem? Asi pod Chebský most,“ odpovídají. V areálu prý nežijí sami. „Vzadu bydlí feťáci,“ dodává nejmladší.

Správce Dytrych ví, že v areálu bydlí lidé na okraji společnosti. „Viděl jsem tady takový pár. Ta holka byla tak čistá. Nechápu, jak tady mohou žít,“ říká. Areál už několikrát vyhořel, lidé z Rybář se mu vyhýbají obloukem. Za poslední rok a půl v něm hasiči zasahovali asi čtrnáctkrát. Většinou šlo podle mluvčího hasičů Martina Kasala o pálení kabelů a požáry odpadků, při kterých se nikomu nic nestalo. Vloni v srpnu hořely v jednom z menších objektů trámy. Jen požár pěti kamionových návěsů z loňského července způsobil škodu za 200 tisíc korun. „Pro nás je to také problém. Ale moc nezmůžeme. Mezi sousední školou a námi jsme udělali dřevěný plot. A oni to vytrhali a prkna spálili. Vniknutí cizích osob do areálu nejsme schopni zabránit,“ tvrdí Dytrych.

Policisté o špatné situaci v pivovaru vědí. „Majitel objektu by si měl místo zajistit tak, aby nedocházelo ke shromažďování osob. Policisté však danou situaci nadále monitorují a v rámci výkonu služby provádějí častější kontroly v okolí bývalého pivovaru,“ dodává mluvčí policie Eva Valtová.

Majitelem areálu je firma AF Company, za níž stojí podnikatel Alisher Kasymov. Jejím zájmem je, aby se pivovar přestavěl na bytovou čtvrť s obchody a parkováním. Ještě rok, možná i rok a půl ale ještě potrvá, než bude moci přistoupit k územnímu řízení. „V současnosti pracujeme na dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ říká projektový manažer Miroslav Příkop. „O výstavbu máme skutečný zájem a nic nechceme brzdit,“ zdůrazňuje. Výstavba má být rozdělena do několika etap, v té první se má postavit 140 bytů.

Jana Kopecká, Dominik Hron