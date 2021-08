Dodává, že naplánovat a sestavit nové expozice bylo velice náročné. „Město oslovilo mladou, velice nadanou výtvarnici paní Veroniku Kudláčkovou – Psotkovou a jejího manžela. Ti navrhli novou expozici městské šatlavy a podzemích prostor muzea. Společnými silami s městem byla nová expozice úspěšně instalována,“ uvádí.

V podzemí muzea je nově otevřeno lapidárium, tvořené sochami, sousošími a torzy historických předmětů ze Žlutic a okolí. A celé podzemí bylo opatřeno scénickým osvětlením. Šatlava má zbrusu novou expozici útrpného práva. Aranžmá mučících nástrojů, okovů a dobových figurín včetně děsivé mimiky obličejů je doplněno opět velmi zdařilým osvětlením.

Expozice útrpného práva je působivá.Zdroj: Foto Muzeum Žlutice

V muzeu by se vyjímal i jeden z nejznámějších cenných historických dokumentů – Žlutický kancionál. Jeho originál ale je v Památníku národního písemnictví na Strahově a město v současné době nemá dostatek finančních prostředků na zajištění jeho bezpečnosti a vytvoření vhodného prostředí. Zájem o prohlídku muzea lidé však mají, i když i tento segment postihla omezení v době covidu. „Zájem byl v každé době. O nové části expozic je samozřejmě větší. Se ztrátami si poradit musíme, nic jiného nezbývá,“ zdůrazňuje Kamila Neckářová s tím, že do budoucna plánují rozšířenou expozici do 1. patra budovy žlutického muzea podle studie Veroniky Kudláčkové – Psotkové.

Nejen v muzeu najdou lidé zajímavosti. „Doporučuji se podívat do krásné přírody Žluticka, která je obohacena nádherně opravenými kapličkami. Při návštěvě samotného města se zastavte v infocentru na žlutickém náměstí, kde je spousta publikací o žlutických zajímavostech, ale především přijďte do muzea,“ uzavírá.