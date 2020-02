Pašováním drog a mobilů do zmíněné věznice se zabývá i soud. Před ním stojí bývalý vychovatel z Vykmanova Lukáš Kislinger, který je obžalovaný z toho, že tam umožnil pašování telefonů.

OPIÁTY V ZADNICI

„Je to asi pět měsíců, co jsem byl propuštěn z Věznice Vykmanov, byl jsem tam skoro dva roky. Za tu dobu jsem jen já utratil za drogy dvě stě tisíc korun. Když mě zavírali, měl jsem s drogami poměrně malé zkušenosti. Po dvaceti měsících mého takzvaného nápravného pobytu jsem byl propuštěn s velice silnou závislostí na opiátech, analgetikách a všech možných prášcích na tlumení bolesti,“ svěřil se bývalý vězeň. „Teprve v této věznici jsem poprvé zjistil, co to je opravdová zkušenost s drogami – například čtyřicetidenní jízda na pervitinu. Vidět tady sto gramů pervitinu pohromadě není problém. Já to viděl minimálně jednou týdně, když si je můj spolupracovník strkal do zadku, aby je pronesl na barák,“ prozradil bývalý vězeň Deníku způsob, jak se vlastně drogy do věznice dostávají. Popisuje, jak byl zaměstnán na jednom venkovním pracovišti. „Tam je spousta starších paní, které není vůbec těžké zmanipulovat k tomu, že vám zajdou na parkoviště, nebo přímo na poštu. To je na denním pořádku. V balíčkách přijde najednou třeba 500 gramů tramalu, 200 gramů trávy a třeba 100 gramů perníku. Drogy pak putují do věznice v lidském těle,“ líčí.

MOBILY PUTUJÍ PŘES PLOT

S mobily je to podle něho horší. „Když přijíždí odpolední směna před věznici, tak první běží jakoby k plotu, že potřebují na záchod. A než vyleze policajt, aby nás spočítal, tak to lehce přehodí přes plot na druhou stranu, a když je pak prohlídnut, tak si to na druhé straně jednoduše sebere ze země. Jednoduché, ale velice efektivní. Takhle přehodíte třeba i čtyři mobily najednou. Večer je tam tma a nikdo nic nevidí,“ vysvětluje.

Říká, že někteří dealeři drog si ve Vykmanově dokáží slušně vydělat. „Čtvrt milionu za čtyři měsíce plus nějaké to auto k tomu, které mu ochotně přenechá nějaký spoluvězeň,“ dodává.

OVĚŘENÉ INFORMACE NEEXISTUJÍ

Redakce se obrátila se zmíněnými informacemi a žádostí o komentář na Petru Kučerovou, tiskovou mluvčí Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky. „Neexistují žádné ověřené informace o tom, na co se ptáte. Vzhledem k tomu, že se jedná o spekulativní dotazy, dovoluji si zaslat krátké informace o tom, jak s vězni, kteří mají zkušenosti s drogami, pracujeme,“ uvádí mluvčí. Do výkonu trestu podle ní nastupuje více než polovina odsouzených, kteří jsou pozitivní na omamné a psychotropní látky (OPL).

„Mnozí tito odsouzení se v rámci pobytu za mřížemi jak po zdravotní stránce, tak i tělesné dostávají do odpovídající kondice. Pokud mluvíme o odsouzených, kteří mají zkušenosti s užíváním OPL, nebo dokonce o takových, kteří v důsledku dlouhodobého užívání vykazují poruchy chování, nabízíme programy v rámci specializovaných oddílů a rovněž s nimi řešíme otázky dalšího působení na svobodě ať cestou ústavní léčby nebo ambulantního poradenství,“ sděluje mluvčí.

VĚZNICE DĚLÁ SPECIÁLNÍ PROHLÍDKY

Dodává, že celý program je orientován na změnu hodnotového žebříčku, na další život odsouzeného bez návykových látek a začlenění do normálního života po propuštění. „Odsouzení, kteří úspěšně absolvují tyto programy, mají všechny předpoklady pro to, aby se po propuštění zařadili do normálního života. V průběhu roku 2019 jsme konkrétně ve Věznici Ostrov provedli 71 testování odsouzených zařazených do terapeutického programu, 70 výsledků bylo negativních, 1 pozitivní (tento odsouzený byl z programu vyřazen),“ vyčísluje mluvčí.

„Proti zneužívání návykových látek ve vězeňském prostředí činíme maximální kroky. Nejedná se v obecné rovině o pouhé testování odsouzených na přítomnost OPL, ale jsou to speciální prohlídky za využití psů specialistů nebo budování nových vstupů do věznice s odpovídajícím zázemím pro prohlídky. V případě, že naši zaměstnanci, případně vězněné či další osoby ohlásí podobné případy, o kterých píšete, jsou řádně prošetřeny našimi pověřenými orgány, orgány Policie České republiky a případně též, pokud se dotýkají zaměstnanců vězeňské služby, rovněž GIBS,“ zdůrazňuje mluvčí.

SNAHA PAŠOVAT DROGY NENÍ VÝJIMEČNÁ

A upozorňuje, že údajné zdroje, které hovoří, a tedy údajně vědí o distribuci drog v ostrovské věznici, tuto informaci měly předat odpovědným orgánům. „Pokud by vězeňská služba, konkrétně Věznice Ostrov, disponovala informacemi, které by vedly k odhalení konkrétní cesty zakázaných předmětů do věznice, ve spolupráci s orgány činnými v trestním řízení by učinila patřičné kroky. Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými látkami a psychotropními látkami a jedy, přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu, šíření toxikomanie jsou trestnými činy, rovněž tak se jedná o trestný čin, pokud nedojde k překažení trestného činu nebo trestný čin není oznámen,“ uvádí mluvčí. Podle ní snaha některých odsouzených pašovat drogy do věznic z venkovních pracovišť není pro Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky žádnou novinkou. „V záchytech ať už drog či zakázaných předmětů jsme úspěšní,“ konstatuje mluvčí.