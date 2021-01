Zdroj: Deník

Nabízí totiž nejen výběhy s vysokou, kterou obdivují hlavně děti, ale i pohled na drezurované koně, posezení v tradiční restauraci a v neposlední řadě je to také výborný výchozí bod do okolí. Z farmy totiž lze pohodlně dojít do lesa v Tašovicích, odkud je to například do Svatošských skal už jen kousek. A tak není divu, že se lesy kolem farmy na podzim jen hemží houbaři.

Farmu provozuje už sedmým rokem známý podnikatel Vlastimil Argman. „Areál jsem si pronajal od Loketských lesů. Obora s vysokou do něho ale nepatří. Zaměřujeme se hlavně na jezdecké koně, které tu máme ustájené. Kapacita je až patnáct koní, některé zde mají ustájené lidé v rámci našich služeb. Měsíčně to vyjde asi na deset a půl tisíce korun,“ říká provozovatel.

Po jeho nástupu prošla farma velkou obměnou. Zrekonstruovaly se stáje, výběhy i takzvaná opracoviště. Změny doznal penzion s restaurací, který dostal nové vybavení včetně nové venkovní pergoly pro čtyřicet lidí. I díky tomu je místní areál vyhledáván pro různé společenské akce, hlavně pak svatby. Termíny na ně jsou kvůli covidu stále zcela obsazeny. Farma nabízí i piknikové posezení venku přímo na trávě. „K dispozici tu máme proto také piknikové koše. Na farmě je hodně udržovaných travnatých ploch, díky nimž to vypadá kultivovaně,“ dodává.