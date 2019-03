„Raději si připlatím za kvalitní a hezkou zeleninu či ovoce nebo za med, o kterém jsem přesvědčená, že nebude ředěný.“

Právě v Mariánských Lázních se těší farmářské trhy velké oblibě. Zatímco v loňském roce se konaly každou sudou sobotu, letos přišli provozovatelé trhů s novinkou. „Trhy se nově konají po celou sezónu každý týden,“ řekl provozovatel farmářských trhů Radek Aleš. „Lidé tak už nebudou muset dumat, jestli je sudá, nebo lichá sobota. Každou sobotu budou trhy až do konce listopadu, a to vždy od 9 hodin do 15 hodin,“ uvedl. V Mariánských Lázních se konají farmářské trhy od roku 2016 v parku Střed u objektu CUP Vital.

Zatímco v Mariánských Lázních sezona farmářských trhů už začala, ve Františkových Lázních se na ni teprve připravují. „Farmářské trhy ve Františkových Lázních se konají pravidelně jednou za dva týdny, vždy v sudý týden v neděli v části Ruské ulice,“ uvedl Radek Aleš. Během letních prázdnin si pak mohou lidé nakoupit každý týden. Trhy se pokoušelo už několik provozovatelů rozjet také v Chebu, zatím však marně. Není to tak dlouho, co se městu ozval další zájemce. „Nakonec z toho sešlo. Provozovatel by nedal dohromady prodejce v takovém množství, aby trhy naplnil,“ řekla mluvčí chebského městského úřadu Simona Liptáková.

V Karlových Varech se farmářské trhy konají dvakrát do měsíce vždy před budovou Městské tržnice. „Trhy pořádá městská společnost KV City Centrum, která má pevně stanovený tržní řád, který jasně popisuje, co se zde smí a nesmí prodávat. Obecně platí, že by to měly být hlavně kvalitní potraviny,“ vysvětlil mluvčí karlovarské radnice Jan Kopál. Nejbližší trhy jsou v Karlových Varech naplánovány na 29. března a opakují se vždy většinou po čtrnácti dnech, s výjimkou prázdnin, kdy jsou plánovány pouze jednou měsíčně.

Na Sokolovsku se farmářské trhy konaly například v Lokti anebo Kynšperku, jsou však už minulostí. Lidé tak domácí výrobky mohou zakoupit například už jen při letních jarmarečních slavnostech. Ryze farmářské trhy se tu už nekonají.

