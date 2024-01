„Pár dní už byl špatný, nebyl na tom zdravotně dobře. Přestal jíst, už jen polehával, nedokázal se postavit na nohy. Než abychom ho nechali trápit v tomto stavu a nechali ho někde v ústraní zemřít, rozhodli jsme pro humánní ukončení jeho života, nechali jsme ho uspat. Dožil se opravdu nadprůměrného věku,“ říká Miroslav Kocek, vedoucí starorolského centra zvířat, pobočky Domu dětí a mládeže Karlovy Vary.

Opičák se narodil 1. června 1995 a do Staré Role se nastěhoval 21. března 2002. „Přišel k nám z Chomutovského lesoparku. Byl hodně nekontaktní, nemohl žít ve skupině. Proto nám ho Chomutovský lesopark zapůjčil na dobu neurčitou. Běžně se makakové magodi dožívají v zajetí dvaceti let. Johny žil opravdu dlouho a možná je to i tím, že u nás byl ve výběhu sám,“ pokračuje vedoucí centra, který ve Staré Roli funguje sedm let. Nikdo už vlastně neví, proč byl opičák přestěhován nakonec sem.

Zdroj: Kopecká Jana

Na začátku roku 2002 se pro něj ve starorolské Minizoo připravily prostory, a to nejen vnitřní, ale i venkovní, které byly vidět z ulice, odkud Johny rád pozoroval kolemjdoucí. Nebyly nikterak velké, ale podle Koceka byly podle norem dostačující pro jednoho jedince.

Starorolský opičák neměl nálepku právě mírumilovného zvířete a dokázal to svému okolí dát dobře najevo. „Byl to svéráz. Nevíme ovšem, co toho bylo příčinou, zda mu někdo v mládí ublížil. Neměl rád, když kolem něho bylo hodně lidí, to pak býval nervózní, začal poskakovat a cenil zuby. Míval své špatné dny, ale někdy se nechal pohladit i po pacce. Měl rád jen jednoho člověka, bývalého ošetřovatele, který za ním chodil i poté, co tu skončil. Jen od něho se nechal podrbat,“ vypráví vedoucí Kocek.

Byl by rád, kdyby výběh po Johnym nezůstal dlouho prázdný. Zřejmě ho obsadí tentokrát lemur. „Zatím nevím, zda to bude opět jedinec, anebo pár. Prostory musíme nejdříve zrekonstruovat a výběh určitě rozšíříme, než ho znovu obsadíme,“ nastiňuje plány vedoucí centra, který vede tři zoologické kroužky, jež navštěvuje asi padesát dětí. Celkem ale starorolská pobočka nabízí kroužků patnáct. Velký zájem je právě o ty zvířecí. Děti se pak o své svěřence starají, vyklízí jejich obydlí, krmí je, stříhají jim drápky, vyčesávají, pokud je třeba. Navíc se šikovnou formou dozvědí mnoho zajímavostí z jejich života.