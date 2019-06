Božičany - Festival Božičanský kamion byl jedním z vrcholů oslav 660. výročí založení obce Božičany.

Na festival Božičanský kamion si našlo cestu přes tisíc návštěvníků. | Foto: Dana Raunerová

„Dopoledne se sešli bývalí a současní obyvatelé obce a společně zavzpomínali, jak se v Božičanech žilo,“ přibližuje nejprve oslavy pořadatel festivalu Marcel Petr. Besedy se zúčastnilo i mnoho bývalých usedlíků, v nynější době žijících v Německu. Mezitím již vrcholily přípravy pro odpolední a večerní program. „Od 14 hodin to rozjela místní kapela The Bakers, která nadchla své příznivce. Po nich již pódium patřilo oblíbené skupině Ready Kirken,“ přidal Marcel Petr. Vzhledem k tomu, že pódium letos vytvořily návěsy dvou kamionů, měl program hezký spád a účinkující se střídali na obou pódiích. Následně dostala svůj prostor talentovaná zpěvačka Lada Fejferová, a to už se za kamionem připravoval oblíbený komik Lukáš Pavlásek. „Jeho vystoupení bylo fantastické. Rozesmál celý areál,“ přidal své hodnocení Vláďa Mládenec z Božičan. Zážitkem pro všechny byla artistická skupina Street Hard Workers. Tito mladí borci nadchli úplně všechny svými cviky na hrazdě a zaslouženě se těšili velkým ovacím publika. Diváci následně sledovali skupinu Roháči, vystoupení Jardy Adamce, který svůj celý program věnoval hitům Waldemara Matušky. Následně Šárku Rezkovou, Bořka Slezáčka s Petrou Peterovou, Ilonu Csákovou nebo skupinu Kabát Tabák Revival. „Poděkování patří Jirkovi Rámešovi z Arabela Produktion, starostovi Miloši Kamešovi a všem zastupitelům Božičan, kteří festival podpořili,“ dodal Marcel Petr s tím, že přišlo přibližně tisíc diváků.