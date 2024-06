Na letošním 58. ročníku mezinárodní filmové přehlídce v Karlových Varech bude promítnuto 136 celovečerních filmů a dokumentů, z nichž 44 v celosvětové či evropské premiéře. Šestičlenná porota je vybírala ze dvou tisíc titulů. MFF začíná v pátek 28. června a končí v sobotu 6. července.

Robin Wright a Jiří Bartoška. Ilustrační snímek | Foto: KVIFF

Když se roce 1994 postavili do čela Mezinárodního filmového festivalu Jiří Bartoška s Evou Zaoralovou, ani jeden z nich zřejmě netušil, že tuto mezinárodní filmovou přehlídku budou organizovat desítky let. Letošní jubilejní třicítky se Eva Zaoralová bohužel nedožila.

Toto tak odlišné duo dokázalo festival v Karlových Varech, podle ministerstva kultury už neperspektivní akce, nejen oživit, ale dát mu jasnou organizaci a pozvednout notně zdecimovanou filmovou přehlídku na profesionální úroveň hodné kategorie A, jíž se pyšní.

Vraha z Tuhnic soud nečeká. Znalci konstatovali, že nebyl při smyslech

"V roce 1994 vznikla festivalová nadace a nikdo netušil, zda se nám festival podaří zachránit. Ale naučili jsme se to. A mezi tím dokázali vychovat i nástupce, například současný výkonný ředitel MFF Kryštof Mucha pro festival pracuje už 28 let, stejně jako Marek Eben či umělecký ředitel Karel Och, který je s námi 26 let. Často odpovídám na dotaz, zda mě to ještě baví. No, baví, každý ročník festivalu je jiný, je to matematický vzorec, do něhož zasazujeme každoročně jiné filmy, tituly a jiné je i počasí," uvedl na úvod poslední tiskové konference před letošním zahájením MFF prezident Jiří Bartoška. "Skromnost stranou, festival umíme," dodal s úsměvem.

Poděkování za novodobou organizaci MFF obdržel Bartoškův tým i od hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka, který podotkl, že těch třicet let absolvoval bez jediného přerušení a každý rok si na filmy při MFF čas udělá. "Vidím jich vždy tak dvacet až třicet," pochlubil se. Hejtman zmínil i krajskou finanční podporu festivalu, která se před dvěma lety zvedla z osmi na deset milionů. Stejnou částku MFF obdržel i od Karlových Varů, ani město na festivalu neškudlí.

Limberský je nevinen v kauze vydírání. Jediným odsouzeným je Kohout

Na letošním 58. ročníku mezinárodní filmové přehlídky v Karlových Varech si diváci mohou vybrat ze 136 celovečerních filmů a dokumentů, z nichž 44 bude promítnuto v celosvětové či evropské premiéře. Šestičlenná porota je vyvírala ze dvou tisíc titulů. Promítat se bude ve 12 projekčních sálech. MFF začíná v pátek 28. června a končí v sobotu 6. července. Ceny vstupenek se letos zvedly jenom mírně, o tak DPH, jak uvedl vedoucí produkce Petr Lintimer. Pokud si návštěvník MFF pořídí festival pass, pak cena vstupenky podle něj vyjde na 40 korun.

Během třiceti let se festival přece jenom měnil, ovšem srdcem MFF stále zůstává hotel Thermal. Už letos organizátoři MFF využijí nově zrekonstruované Císařské lázně, do nichž přesunuli Industry oddělení, dosud sídlící v Thermalu. Letos bude v Císařských lázních promítnuta premiéra dokumentu o náročné rekonstrukci tohoto památkově chráněného objektu.

Letecký most Tel Aviv - Karlovy Vary je realitou

Nové prostory získal festival i v bývalé spořitelně na Divadelním náměstí, kde je umístěna výstava fotografií Tona Stana. "Je to krásná kolekce fotografií hvězdných festivalových hostů, která vznikala během let, kdy se filmová přehlídka konala. Výstava zde zůstane i po MFF, tedy natrvalo, a bude tak celoročně připomínat, že Karlovy Vary jsou kromě lázeňského města i centrem festivalového filmového umění," uvedl Kryštof Mucha.

Hvězdnými hosty se to na letošním festivalu opět jenom hemží. Přijede herec a režisér Viggo Mortensen, který na slavnostním zahájení převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary a uvede snímek Až na konec světa, který napsal a režíroval. Nejenže ve filmu hraje jednu z hlavních rolí, ale napsal i scénář, snímek režíroval a coby všestranně nadaný umělec k filmu složil i hudbu.

Lávka v Tašovicích hotová není. Město tlačí na zhotovitele, aby práce urychlili

Festivalové Vary navštíví i režisér a producent, držitel Oscara Steven Soderbergh. Respektovaný tvůrce uvede své dva filmy Kafka a Mr. Kneff, zařazené do sekce Touha stát se Indiánem: Kafka a film. Letošní festivalové dění si nenechá ujít ani britský herec, držitel Zlatého globu, ceny BAFTA a nominace na Oscara Clive Owen. Na slavnostním zakončení 58. ročníku MFF KV převezme Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Karlovarský festival uvede při příležitosti ocenění Owena oceňovaný snímek Na dotek, od jehož vzniku je to právě 20 let. Hostem 58. ročníku MFF Karlovy Vary, který zároveň převezme Cenu prezidenta MFF, bude herec, režisér a producent, několikanásobný držitel Evropské filmové ceny, Daniel Brühl. Při příležitosti ocenění Daniela Brühla uvede karlovarský festival film Soused.

Ivan Trojan, český populární filmový, divadelní, televizní i rozhlasový herec převezme na letošním MFF cenu prezidenta Jiřího Bartošky za mimořádný přínos české kinematografii. K jeho ocenění bude na festivalu uveden film Karamazovi a v rámci doprovodného programu MFF se v karlovarském Městském divadle uskuteční výjimečné představení monodramatu Žáby, kterou pro Ivana Trojana při příležitosti jeho letošního životního jubilea napsal a režíruje Petr Zelenka.

VIDEO: Vysoká škola jedině zdarma, řekl prezident ve Varech. Vzpomněl i nehodu

Na koncertě v rámci slavnostního zahájení 58. MFF Karlovy Vary vystoupí v pátek 28. června před hotelem Thermal populární britská skupina Kosheen. Koncert bude pro veřejnost zdarma.