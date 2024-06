Krajina, tak se nazývá otevřený prostor Karlovarského kraje pro všechny, kteří touží při Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech festival po chvíli klidu a odpočinku v obklopení lesa a přírody.

Karlovarské muzeum, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Jana Kopecká

„Filmový festival podporujeme dlouhodobě jako nejvýznamnější kulturní akci v regionu s mezinárodním přesahem. V době trvání festivalu navštíví Karlovarský kraj tisíce nadšenců, kteří v kinosálech absolvují filmový maraton, ale už jim bohužel nezbývá čas prozkoumat kraj jako takový. Proto jsme se rozhodli letos poprvé vytvořit prostor, který bude reprezentovat charakter našeho kraje s důrazem na jeho ojedinělou přírodu, lokální producenty a úspěšné osobnosti a talenty. Chceme návštěvníkům zprostředkovat autentický zážitek a dokázat, že do Karlovarského kraje se vyplatí vycestovat a prozkoumat ho i mimo filmový festival,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek, s tím, že jedním z hlavních cílů prostoru Krajina je budování sounáležitosti s regionem a podpora regionálních firem, podnikatelů a kreativců.

Krajina bude otevřena od 29. června do 5. července od devíti ráno do půlnoci v prostorách Muzea Karlovy Vary. Denně tam bude probíhat program, který je určen všem věkovým kategoriím s rozličnými zájmy. Dopoledne budou vyčleněna kreativním workshopům pro děti i dospělé, v průběhu dne si pak přijdou na své příznivci kultury, vzdělávacích diskuzí nebo jedinci s vášní pro gastronomii, tzv. foodies. Zájemci se mohou seznámit s úspěšnými rodáky z kraje, kteří vystoupí v rámci světového formátu prezentace Pecha Kucha, poslechnout si diskuzi významných českých novinářů na téma Média a Sudety nebo být součástí živého natáčení podcastu NA KRAJI, který se zaměřuje na inspirativní regionální osobnosti, jež mají co říct a nebojí se to sdílet. Další informace včetně podrobného programu jsou uvedeny na webu nebo na Instagramu.