Karlovarský filmový festival mění Karlovy Vary v pulsující živou metropoli, v níž noc a den splývá v jedno. Počet návštěvníků se rok od roku zvyšuje a s tím přibývají problémy, z nichž dopravní situace ve městě patří k těm nejpalčivějším. Kam zaparkovat auto, to je dilema, které řeší snad každý host, který se do festivalových Karlových Varů vydá.

58. ročník Mezinárodního filmového festivalu se blíží. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Slavnostní zahájení 58. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary vypukne už tento pátek a řada návštěvníků největší kulturní události roku nyní hledá možnosti dopravy z různých regionů republiky. "Kde mám zaparkovat, neporadíte?" obrátil se na Deník sedmatřicetiletý Jakub z Plzně. Karlovy Vary dokonale zná, žil zde roky, ale po vysokoškolských studiích zůstal v Plzni. Letos se rozhodl, že festivalové Karlovy Vary ukáže svým dcerám. S ubytováním nemá problémy, rodiče ve Varech stále žijí, ale bohužel v lázeňském území. A tam bez povolení vjet nesmí. Jinak mu hrozí pokuta. Jakub si dobře pamatuje, že problémy s parkováním byly v Karlových Varech už když v nich žil. A to na studia odešel v osmnácti.

Dopravní situace v lázeňském městě je roky tristní, a to nejen při mezinárodním filmovém festivalu. Parkovišť je málo, řidiči musejí řešit rébus zákazů vjezdů do lázeňského území a dopravních omezení. Karlovy Vary mají stále jen dva parkovací domy, jeden na náměstí Milady Horákové a druhý pod hotelem Imperial. Dalších pět se roky plánují, ale dosud nestojí ani jeden. Co zbývá? Auto nechat doma a jet autobusem? Zvolit tento způsob dopravy s dětmi je ale přece jenom složitější. Takže zbývá pokusit se zvládnout festivalová dopravní labyrint, které připomíná kukuřičné bludiště, v němž se řeší zadané úkoly. Anebo do centra města vůbec nevjet a využít odstavné parkoviště u Dolního nádraží. Což ostatně všem doporučuje, Lukáš Siřínek, předseda představenstva Dopravního podniku. "Zde je kapacita kolem 1400 vozidel za rozumnou celodenní taxu," radí řidičům.

Vraha z Tuhnic soud nečeká. Znalci konstatovali, že nebyl při smyslech

K hotelu Thermal, na nějž navazuje příjemná procházka lázeňskou zónou až ke Grandhotelu Pupp, je odtud blízko. Pro ty, kteří se přece jenom rozhodnou využít autobus, připravil novinku například autobusový dopravce FlixBus. Navyšuje kapacity přepravy v souvislosti s konáním festivalu od čtvrtka 27. června do neděle 7. července. Přímé spojení s Karlovými Vary má Praha i moravská metropole.

„Od čtvrtka 26. června do neděle 7. července jsme prozatím navýšili až osm denních spojení z deseti, polovinu posily obsluhuje dvoupatrový autobus,” oznamuje Zdeněk Tesárek, obchodní ředitel FlixBusu. „Výrazně zvýšený zájem očekáváme před víkendem s příjezdem návštěvníků do místa festivalového dění, na konci víkendu a v pondělí s jejich návratem do Prahy. O jízdenky je velký zájem, je tedy možné, že ani posilové spoje nakonec neodvezou všechny zájemce. V současné chvíli se snažíme najít další vhodné kapacity, které bychom mohli přesunout na trasu mezi Prahou a Karlovými Vary, nicméně vzhledem k startující prázdninové sezoně nemůžeme zaručit, že kapacity, které již jsou vyprodané, ještě dokážeme doplnit o další jízdy,“ doplňuje ředitel Tesárek.