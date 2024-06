Téma festival respektive hlučná produkce se řešila i na posledním karlovarském zastupitelstvu, které se konalo 18. června v Lidovém domě. Festivalem totiž žije nejen lázeňské území, ale i obchodně správní část města, kde se konají party a večírky až do ranních hodin. Právě na období filmové produkce je proto udělena výjimka z vyhlášky o nočním klidu. Mnoho Karlovaráků si už zvyklo na to, že raději během této doby opouštějí svá bydliště, aby před tímto mumrajem uteklo, ne všichni ale mohou.

„Festival, to je sedm dní diskotéky, je to o tom, že tady Karlovaráci zažívají opravdu sedm dní bugr. Mají nárok se ale vyspat. Co třeba takový řidič autobusu, který se kvůli festivalu nevyspí? To má pak ráno sednout za volant?“ ozval se na jednání zastupitel Martin Mareš (SPD). „My jako město Karlovy Vary máme z této akce obrovský přínos, a to nejen finanční. To určitě stojí za to těch pár dní hluku přežít,“ reagovala na to primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

„Většina z těch peněz končí v Praze, a na druhou stranu tady máme lidi, kteří si nemohou odpočinout. Karlovaráci dostávají pokuty za věci, které jsou během festivalu tolerovány,“ pokračoval Mareš. Podle primátorky však dvojí metr není. „Kontrolujeme všechno. Po festivalu pak řešíme správní řízení a rozdáváme pokuty. A protože nám jezdí auta během této akce rychle po Vřídelní ulici, budeme v této části lázeňského města kontrolovat rychlost,“ poznamenala Pfeffer Ferklová.

Na stranu Karlovaráků, kterým vadí hlučná produkce, se přidal i Bohdan Vaněk (Piráti). „Chápu to dobře, že organizátoři mají přednost před Karlovaráky? Dobře, rozumím tomu, protože akce má přínos i pro místní podnikatele, jenom to otevřeně nebylo řečeno, že město má tento postoj a pak z toho plynou i reakce lidí, kteří v té lokalitě bydlí,“ ohradil se Vaněk. Připomenul, že například Spolek za lázně bez hluku se obrátil na radnici s tím, že v souvislosti s hlasitou produkcí porušuje město lázeňský statut. Město trvá na tom, že ho dodržuje, nicméně spolek, který řeší problém i s dotčenými ministerstvy, stále nemá jejich kompletní vyjádření ke stavu věci.

„Pro město je to tak významná akce, že v souvislosti s ní žádáme občany o určitou shovívavost během festivalu. Byl jsem nedávno pracovně v německém Bernkastel-Kues, kde se po čtyři dny konají slavnosti vína. Tato akce běží tyto dny nonstop bez přestávky a místní to chápou. Pojďme to tedy vydržet i my u nás v Karlových Varech,“ uzavřel diskusi náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci).