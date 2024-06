Hejtmanství upustilo od opulentních večírků pro zvané hosty, ale pro všechny festivalové návštěvníky připravilo v karlovarském muzeu oázu klidu, která bude reprezentovat charakter kraje s jeho ojedinělou přírodu, představí lokální producenty a úspěšné osobnosti a talenty.

58. ročník Mezinárodního filmového festivalu se blíží. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Udržet krok s rušným festivalovým světem po celou dobu trvání filmové přehlídky může být pro leckoho až vyčerpávající. Filmové projekce střídají večírky, módní přehlídky, výstavy či rauty. Ještě před několika lety svůj večer připravoval i Karlovarský kraj. Poté krajské vedení zvolilo odpoledne pro děti i dospělé a nyní přišlo s úplnou novinku. Vznikla Krajina v prostorách karlovarského muzea, což je zkratka pro otevřený prostor Karlovarského kraje pro všechny, kteří touží po chvíli klidu a odpočinku v obklopení lesa a přírody. Muzeum totiž sídlí přímo na Staré louce v srdci lázeňské zóny, tedy na komunikační spojnici mezi hotelem Thermal, který je srdcem festivalu a Grandhotelem Pupp, v němž jsou filmové star i VIP hosté ubytováni.

„Filmový festival podporujeme dlouhodobě jako nejvýznamnější kulturní akci v regionu s mezinárodním přesahem. V době trvání festivalu navštíví Karlovarský kraj tisíce nadšenců, kteří v kinosálech absolvují filmový maraton, ale už jim bohužel nezbývá čas prozkoumat kraj jako takový. Proto jsme se rozhodli letos poprvé vytvořit prostor, který bude reprezentovat charakter našeho kraje s důrazem na jeho ojedinělou přírodu, lokální producenty a úspěšné osobnosti a talenty. Chceme návštěvníkům zprostředkovat autentický zážitek a dokázat, že do Karlovarského kraje se vyplatí vycestovat a prozkoumat ho i mimo filmový festival,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (KOA, STAN), s tím, že jedním z hlavních cílů prostoru Krajina je budování sounáležitosti s regionem a podpora regionálních firem, podnikatelů a kreativců. Letos Karlovarský kraj podpořil MFF deseti miliony.

Limberský je nevinen v kauze vydírání. Jediným odsouzeným je Kohout

Krajina bude otevřena od 29. června do 5. července, a to do devíti do půlnoci v prostorách Muzea Karlovy Vary. "Denně se zde bude konat program, který je určen všem věkovým kategoriím s rozličnými zájmy. Dopoledne budou vyčleněna kreativním workshopům pro děti i dospělé, v průběhu dne si pak přijdou na své příznivci kultury, vzdělávacích diskuzí nebo jedinci s vášní pro gastronomii, tak zvaného foodies. Zájemci se mohou seznámit s úspěšnými rodáky z kraje, kteří vystoupí v rámci světového formátu prezentace Pecha Kucha, poslechnout si diskuzi významných českých novinářů na téma Média a Sudety nebo být součástí živého natáčení podcastu NA KRAJI, který se zaměřuje na inspirativní regionální osobnosti, jež mají co říct a nebojí se to sdílet," uvedla Jitka Čmoková, mluvčí Karlovarského kraje.

Prostor Krajina vzniká za podpory hlavních partnerů, jimiž jsou Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje a Grant Thornton.

Program: Krajina/Muzeum Karlovy Vary

29. 6. 15:00 Otevřený workshop: Grafické techniky s Jitkou Tomanovou + Dj Unknown Beats 20:00 Opening, Djs: Nina, Mattdown

30. 6. 11:00 Otevřený workshop pro děti: Listování – tvorba osobních sešitů s pracovními listy 17:00 Dj Nina 18:30 Mladý kraj - diskuze západočeského studenstva 20:00 Studentské setkání, DJs: Unknxwn Beats, Mattdown

1. 7. 11:00 Designový workshop pro děti: Autíčka z mýdla 15:00 Diskuse: Média a Sudety (Apolena Rychlíková, Filip Titlbach, Jan Studnička) 18:00 Expat pecha kucha - příběhy úspěšných západočechů 20:00 Expat meeting - setkání západočechů, Djs: CandyFlex, David Kopecký

2. 7. 11:00 Workshop pro děti i dospělé: Galerie Venek – design triček

3. 7. 11:00 Workshop pro děti i dospělé: Design a vazba sešitů s Creyones 20:00 Slam poetry 22:00 Dj Nesta

4. 7. 11:00 Otevřený workshop: Jan Tolar a kol. – Kolektivní tvorba 15:00 Podcast NA KRAJI naživo: Fillip Harzer 17:00 Food evening: Botanik bistro pop up 20:00 Dj Frujty

5. 7. 16:00 Art Jam – přijďte volně tvořit! + Dj Nesta 20:00 Závěrečná, Djs: Frujty + Aláya, Zorro