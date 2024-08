Herec Ondřej Vetchý si letos z 56. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově odveze za hereckou a celoživotní tvorbu pro děti prestižní ocenění - Zlatou buřinku. Podle ředitele festivalu Vladimíra Keblúška si ji převezme osobně. Festival se koná letos od 22. do 27. září a nabídne speciální festivalové dny i v Karlových Varech nebo Sokolově. A hned první den uvede v předpremiéře projekci nejnovějšího snímku Výjimečný stav, ve kterém hraje právě Ondřej Vetchý.

Speciální cenu hejtmana Karlovarského kraje získá Zdeněk Zelenka, český scenárista, dramatik a režisér. "Letos oslavuje významné životní jubileum 70 let. Stál u zrodu řady pohádek pro děti: Kaňka do pohádky, Páni kluci, Nesmrtelná teta, Kouzla králů," uvedl výkonný ředitel festivalu Vladimír Keblúšek.

Pravidelným a dlouholetým hostem festivalu je Pavel Nový, a Simona Stašová. Letos v porotě usedne i Jan Čenský nebo Dana Morávková. Soutěžní poroty jsou tři. Vybírat budou nejlepší film pro děti, nejatraktivnější seriál pro dospívající publikum a nejlepší dětský studentský film. Čestným členem poroty pro nejlepší dětský film bude opět syn scénáristy a spisovatele Oty Hofmana, Otto Hofmann.

Součástí letošního 56. ročníku, vedle studentské tvorby a hlavní kategorie filmu a seriálu pro děti a mládež bude také bohatý doprovodný program, odborné semináře a vzdělávání v oblasti filmové a televizní tvorby.

Festivalové premiéry

Letošní ročník přinese na plátno dětem tyto soutěžní filmy: Princezna na hrášku, Útěk, Amerikánka, Gump – jsme dvojka, Prázdniny s broučkem, Tři zlaté dukáty, Vlny, A máme, co jsme chtěli. Amerikánka Viktora Tauše vypráví o holce, která přestala utíkat. Jedna projekce proběhne na zahájení festivalu v Ostrově a premiéra 23. září 2024 se odehraje ve filmovém hotelu partnera festivalu Thermal v Karlových Varech. "Účast již teď přislibují herečky nejen filmové, ale i divadelní Amerikánky: Tereza Ramba, Eliška Křenková, Pavla Beretová, Julie Šoucová, Klára Kitto. Premiéry se budou účastnit i zástupci vlády ČR a následovat bude beseda politiků s nadacemi o situaci v sociálních službách," upozorňuje ředitel.

Snímek Davida Laňky – Útěk je natočen podle předlohy Oty Hofmana. Diváci tak vůbec poprvé uvidí po více než půl stolení nové ztvárnění filmu, který měl premiéru v roce 1967. Ota Hofman situoval příběh dvou chlapců na útěku na předměstí Prahy. Nová verze se bude odehrávat v kulisách Orlických hor. V původním zpracování se v rolích hlavních dětských hrdinů představili Ivan Vyskočil a Roman Skamene, pro kterého to byla úplně první role. „Jsem trochu pověrčivý, a tak jsem oběma hercům dal role i v mém filmu. Ivan Vyskočil zahraje ředitele školy, Roman Skamene pak prodavače v trafice,“ přiblížil obsazení. Do dětských rolí obsadil Jakuba Bartáka a Kanwara Šulce. Všichni budou v Ostrově na premiéře. Diváci festivalu budou moci porovnat obě verze – na festivalu uvidí i původní film z roku 1967. Premiérově nabídne festival i další dílo Oty Hofmana – seriál Připoutejte se, letíme nad Atlantidou (1982). Seriál byl natočen pro Německo a zahrál si v něm i Tomáš Holý, pro kterého to byla bohužel jeho poslední role. Protože je seriál v Němčině rozhodlo vedení festivalu o nadabování pomocí umělé inteligence AI. Na toto téma také proběhne seminář Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Festival uvede i řadu nesoutěžních snímků. Například film Velký pán. Nová dobrodružství Malého Pána vychází z postav i prostředí prvního dílu, ve kterém ústřední hrdina podvědomě hledal cestu ze samoty a nakonec našel přátelství. Film má v kinech premiéru až 3. října 2024.

Česká televize posílá do soutěžní části v sekci seriály svůj snímek Smysl pro tumor. "V pondělí nabídneme v rámci soutěžních projekcí v Ostrově a Karlových Varech besedu s herci Filipem Březinou a Alžbětou Malou. Besedovat přijede i Anička Slováčková, která následně odehraje koncert. Celý den také budou moci zájemci získat informace jak se zapojit do registru dárců kostní dřeně nemocnice Ikem. Záštitu převzal i projekt Fuck Cancer. Jeho zástupci na festivalu budou také besedovat se studenty o rakovině," informuje ředitel.

Zvláštní sekci festivalu tvoří studentská tvorba krátkých filmů od studentů filmových škol, budoucích profesionálů. Letos opět budou začínající filmaři soutěžit o finanční odměnu. Další kategorií je seriálová tvorba. Ta letos přinese hned pět snímků, včetně následných besed. Seriály zpracovávají aktuální a tíživá témata. Soutěžit budou seriály: Smysl pro tumor z dílny ČT, Sex O Clock 2 – Voyo, Vědma – Voyo, Adikts – ČT, Crow Up – Famu.

Na pódiu na Mírovém náměstí v Ostrově vystoupí v doprovodném programu například Adam Mišík s kapelou, Anička Julie Slováčková s kapelou, Kapitán Demo a další.