Podle náměstka primátorky Tomáš Trtka nemůže být město jako autisté, aby stále opakovalo to samé.

Festival světel v centru Karlových Varů. | Foto: Deník/Jana Kopecká

I když byl naplánován, osmý ročník velmi oblíbeného festivalu světel pod označením Vary září se letos neuskuteční. Důvodem jsou finance.

„Tato akce letos nebude. Došlo k jejímu rapidnímu navýšení. Soustředili jsme se na pořádání spíše komornějších akcí. Nemůžeme být jako autisté a dělat stále to stejné,“ komentoval zásadní rozhodnutí města náměstek primátorky Tomáš Trtek s tím, že více podrobností má Infocentrum města, které akci pořádá.

Ředitel Infocentra Josef Dlohoš potvrdil, že důvodem byly skutečně finance. Jak ale dále uvedl, letošní ročník byl dokonce už naplánován a Infocentrum s ním počítalo. „Byl opravdu moc pěkný. Předešlé ročníky se pohybovaly na částce kolem 2,8 milionu korun, ten letošní se navýšil na 3,5 milionu a my jsme tak hledali možnosti, kde na akci vzít. Museli bychom vzít peníze jinde, abychom byli schopni festival poskládat. Proto jsme měli příslib od vedení města, že se finance na tuto akci najdou. Jenomže se tak nakonec nestalo,“ vysvětlil ředitel Infocentra.

Ten si na rozdíl od náměstka Trtka ale domnívá, že je vhodné v takové akci pokračovat. „Chceme opakovat věci, které jsou přínosné pro město a mají hojnou navštěvovanost,“ uzavřel Dlohoš, který doufá, že osmý ročník se tak ve scénáři, jenž byl připravený na letošek, uskuteční příští rok.

Informace, že se akce letos nekoná, už je zveřejněna i na webových stránkách. Píše se zde: „Infocentrum města Karlovy Vary, organizátor tradičního festivalu světla v největším lázeňském městě, po dohodě s vedením města

Karlovy Vary bohužel ustupuje od záměru uspořádat osmý ročník VARY°Září v sezóně 2023. A to především s ohledem na finanční úspory v městském rozpočtu v okamžiku, kdy je potřeba šetřit v mnoha položkách již tak napnutého rozpočtu. Uvědomujeme si, že festival světla každoročně přilákal do města desetitisíce návštěvníků nejen z Čech, ale i z okolních států. I přesto jsme učinili toto společné rozhodnutí a festival pro letošní rok odkládáme. Uděláme vše pro to, abychom jej mohli realizovat v tradičním termínu v roce 2024.“